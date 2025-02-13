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В Google заявили о кризисе энергетических мощностей в США - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Google заявили о кризисе энергетических мощностей в США
В Google заявили о кризисе энергетических мощностей в США - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Google заявили о кризисе энергетических мощностей в США
США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем, считает руководитель отдела... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T00:59+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем, считает руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин. "В настоящее время в этой стране (США - ред.) наблюдается кризис (энергетических - ред.) мощностей, и (в то же время - ред.) мы ведем гонку искусственного интеллекта с Китаем", - цитирует телеканал CNBC речь Голин на конференции, организованной Институтом ядерной энергии в Нью-Йорке. По словам Голин, корпорация столкнулась с "очень суровой реальностью" того, что ей недостает энергетических мощностей США для питания центров обработки данных как в краткосрочной, так, возможно, и в долгосрочной перспективе. Голин подчеркнула, что отрицательная сторона использования Google возобновляемых источников энергии кроется в потенциальной нестабильности энергосистемы. Из-за этого корпорация склонилась к тому, что включит ядерную энергетику в источники питания своих мощностей. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, cnbc, apple, nvidia, nasdaq composite
Энергетика, Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, CNBC, Apple, Nvidia, Nasdaq Composite
00:59 13.02.2025
 
В Google заявили о кризисе энергетических мощностей в США

Глава отдела Google Голин: США переживают кризис энергетических мощностей

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем, считает руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин.
"В настоящее время в этой стране (США - ред.) наблюдается кризис (энергетических - ред.) мощностей, и (в то же время - ред.) мы ведем гонку искусственного интеллекта с Китаем", - цитирует телеканал CNBC речь Голин на конференции, организованной Институтом ядерной энергии в Нью-Йорке.
По словам Голин, корпорация столкнулась с "очень суровой реальностью" того, что ей недостает энергетических мощностей США для питания центров обработки данных как в краткосрочной, так, возможно, и в долгосрочной перспективе.
Голин подчеркнула, что отрицательная сторона использования Google возобновляемых источников энергии кроется в потенциальной нестабильности энергосистемы. Из-за этого корпорация склонилась к тому, что включит ядерную энергетику в источники питания своих мощностей.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
 
ЭнергетикаТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАCNBCAppleNvidiaNasdaq Composite
 
 
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