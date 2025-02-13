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Пробирная палата предложила вернуть именные клейма на ювелирные изделия

Пробирная палата предложила вернуть именные клейма на ювелирные изделия - 13.02.2025, ПРАЙМ

Пробирная палата предложила вернуть именные клейма на ювелирные изделия

Пробирная палата России предлагает вернуть именные клейма, которые ювелиры смогут ставить на свои изделия, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T03:51+0300

2025-02-13T03:51+0300

2025-02-13T03:51+0300

финансы

россия

банки

москва

юрий зубарев

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пробирная палата России предлагает вернуть именные клейма, которые ювелиры смогут ставить на свои изделия, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубарев. "Предлагается перейти к добровольному порядку проставления именника, а именник преобразовать в личное клеймо мастера, как это и было в прошлом. То есть на изделие может быть нанесена фамилия производителя, условно – "Фаберже", вместо произвольного сочетания букв. Это важно для тех, кто заботится о своем имени, о своей деловой репутации", - сказал он. Именник – это знак изготовителя ювелирных изделий, который сейчас входит в контур пробирного клейма. Зубарев напомнил, что с начала прошлого года в России введена обязательная маркировка ювелирных изделий. "Поскольку в штрих-коде на изделии зашифровано значительно больше информации, чем содержалось раньше в знаках пробирного клейма, это позволило упростить его состав, сделать клеймо более компактным, а экспертизу ювелирных изделий – более точной", - отметил он. "Уже сейчас мы предлагаем отказаться от обязательного шифра именника, который производитель обязан ежегодно получить в Палате и наносить на изделие самостоятельно", – добавил глава ведомства. Пробирное дело в России имеет многовековую историю, а система клейм постоянно совершенствовалась. "До революции на клейме изображалась девушка в кокошнике. После 1917 года появился рабочий с молотом, который сменился звездой. И потом мы опять вернулись к девушке с кокошником. Немного изменились черты ее облика, но идея та же - это символ России", - рассказал Зубарев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, москва, юрий зубарев