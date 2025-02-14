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В Европе снизились биржевые цены на газ
В Европе снизились биржевые цены на газ - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Европе снизились биржевые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу утром снижаются на 2%, находясь вблизи отметки в 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 14.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу утром снижаются на 2%, находясь вблизи отметки в 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 540,8 доллара (-2,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 540,2 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 553,3 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов среды они снизились на 2,3%, а в четверг - еще на 7,8%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, европа
В Европе снизились биржевые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются до 540 долларов за тысяч кубометров
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу утром снижаются на 2%, находясь вблизи отметки в 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 540,8 доллара (-2,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 540,2 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 553,3 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов среды они снизились на 2,3%, а в четверг - еще на 7,8%.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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