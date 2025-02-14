https://1prime.ru/20250214/gaz-854926338.html

В Европе снизились биржевые цены на газ

В Европе снизились биржевые цены на газ - 14.02.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились биржевые цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу утром снижаются на 2%, находясь вблизи отметки в 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T10:26+0300

2025-02-14T10:26+0300

2025-02-14T10:26+0300

энергетика

газ

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу утром снижаются на 2%, находясь вблизи отметки в 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 540,8 доллара (-2,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 540,2 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 553,3 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. При этом по итогам торгов среды они снизились на 2,3%, а в четверг - еще на 7,8%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250214/gaz-854921531.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа