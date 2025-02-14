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В Мюнхене откроется конференция по безопасности - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Мюнхене откроется конференция по безопасности
В Мюнхене откроется конференция по безопасности - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Мюнхене откроется конференция по безопасности
Конференция по безопасности в 61-й раз откроется в Мюнхене в пятницу. В этом году она приходится на довольно специфический момент: в Белом доме уже воцарился... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T00:28+0300
2025-02-14T00:28+0300
экономика
мировая экономика
общество
мюнхен
германия
сша
дональд трамп
олаф шольц
владимир зеленский
мвд
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Конференция по безопасности в 61-й раз откроется в Мюнхене в пятницу. В этом году она приходится на довольно специфический момент: в Белом доме уже воцарился Дональд Трамп, а в Германии через 10 дней пройдут выборы, которые, по всем опросам, должны привести к уходу канцлера ФРГ Олафа Шольца. Свою цель конференция определяет как "укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности". На сайте конференции говорится, что в этом году в ней примут участие сотни "принимающих решения лиц" и лидеров общественного мнения. Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, а с 2023 года представителей РФ на нее не приглашали. МРАЧНЫЙ КОНТЕКСТ За день до начала конференции в Мюнхене произошло трагическое событие: во время организованной профсоюзом Ver.di акции работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих. По предварительным оценкам, пострадали 28 человек, водитель задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и добавил, что, вероятно, это был теракт. В свою очередь, глава МВД Баварии Йоахим Херрманн не исключил связь происшествия с Мюнхенской конференцией по безопасности. Как сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Мюнхена, правоохранители оценивают необходимость усиления мер безопасности в городе перед открытием конференции. До наезда на людей планировалось привлечь к обеспечению безопасности около 5 тысяч полицейских. МУЛЬТИПОЛЯРИЗАЦИЯ МИРА По традиции, за несколько дней до начала форума был опубликован доклад, подготовленный Мюнхенской конференцией по безопасности. Сам доклад в этом году называется "Мультиполяризация", что характеризует, по мнению его авторов, текущее состояние мировой политики: увеличение количества игроков на международной арене, сочетающееся с поляризацией позиций различных государств, что мешает выработке совместных подходов к глобальным вызовам. Также авторы доклада указывают, что политический и экономический либерализм постепенно утрачивает свое безальтернативное лидерство в глобальной борьбе идеологий: его теснят как национал-популизм в либеральных демократиях, так и автократии извне. УКРАИНСКИЙ ВОПРОС Как и в предыдущие годы, центральной темой Мюнхенской конференции по безопасности должен стать вооруженный конфликт на Украине, тем более, что в среду недавно вернувшийся в Белый дом Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Вечером в четверг Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины на конференции в Мюнхене: конкретных имен он не назвал, отметив лишь, что это будут "высокопоставленные люди". В понедельник Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой Трампа. Украинские СМИ сообщали, что Киев на полях конференции планирует предоставить ответ на проект соглашения с США по редкоземельным ископаемым. В четверг с заявлением по поводу разговора Трампа с Путиным выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, развитие событий требует скорейшей выработки четкой и решительной позиции ЕС, что он и намерен обсуждать с европейскими партнерами, в том числе и на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, как сообщает Politico, сам Вэнс не планирует встречаться с Шольцем в Мюнхене, но хочет провести встречу с фаворитом предвыборной гонки в Германии, Фридрихом Мерцем. В этом даже кроется определенная ирония: в далеком 2019 году тогдашний кандидат в канцлеры Шольц сказал в интервью, что книга "Элегия Хиллбилли" Вэнса была последним, что растрогало его до слез. ХОЙСГЕН НЕ ПРИГЛАСИЛ ДВЕ ПАРТИИ, А В КОНЦЕ УЙДЕТ САМ Действующий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген объявил, что партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) и "Альтернатива для Германии" (АдГ) второй год подряд не приглашены на мероприятие, в отличие от всех других парламентских партий. Он связал это с тем, что фракции данных партий покинули летом прошлого года зал бундестага, когда туда пришел Зеленский, а потому они, якобы, противники диалога. При этом Зеленский тогда ограничился лишь речью и не отвечал на вопросы депутатов. По итогам конференции свои полномочия сложит сам Хойсген: его заменит бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который возглавлял альянс с 2014 по 2024 год.
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мировая экономика, общество , мюнхен, германия, сша, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, мвд, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, Общество , Мюнхен, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, МВД, ЕС, Politico
00:28 14.02.2025
 
В Мюнхене откроется конференция по безопасности

Конференция по безопасности откроется в Мюнхене в пятницу

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Конференция по безопасности в 61-й раз откроется в Мюнхене в пятницу. В этом году она приходится на довольно специфический момент: в Белом доме уже воцарился Дональд Трамп, а в Германии через 10 дней пройдут выборы, которые, по всем опросам, должны привести к уходу канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Свою цель конференция определяет как "укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности". На сайте конференции говорится, что в этом году в ней примут участие сотни "принимающих решения лиц" и лидеров общественного мнения. Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, а с 2023 года представителей РФ на нее не приглашали.
МРАЧНЫЙ КОНТЕКСТ
За день до начала конференции в Мюнхене произошло трагическое событие: во время организованной профсоюзом Ver.di акции работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих. По предварительным оценкам, пострадали 28 человек, водитель задержан.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и добавил, что, вероятно, это был теракт. В свою очередь, глава МВД Баварии Йоахим Херрманн не исключил связь происшествия с Мюнхенской конференцией по безопасности.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Мюнхена, правоохранители оценивают необходимость усиления мер безопасности в городе перед открытием конференции. До наезда на людей планировалось привлечь к обеспечению безопасности около 5 тысяч полицейских.
МУЛЬТИПОЛЯРИЗАЦИЯ МИРА
По традиции, за несколько дней до начала форума был опубликован доклад, подготовленный Мюнхенской конференцией по безопасности. Сам доклад в этом году называется "Мультиполяризация", что характеризует, по мнению его авторов, текущее состояние мировой политики: увеличение количества игроков на международной арене, сочетающееся с поляризацией позиций различных государств, что мешает выработке совместных подходов к глобальным вызовам.
Также авторы доклада указывают, что политический и экономический либерализм постепенно утрачивает свое безальтернативное лидерство в глобальной борьбе идеологий: его теснят как национал-популизм в либеральных демократиях, так и автократии извне.
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Как и в предыдущие годы, центральной темой Мюнхенской конференции по безопасности должен стать вооруженный конфликт на Украине, тем более, что в среду недавно вернувшийся в Белый дом Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вечером в четверг Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины на конференции в Мюнхене: конкретных имен он не назвал, отметив лишь, что это будут "высокопоставленные люди".
В понедельник Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой Трампа. Украинские СМИ сообщали, что Киев на полях конференции планирует предоставить ответ на проект соглашения с США по редкоземельным ископаемым.
В четверг с заявлением по поводу разговора Трампа с Путиным выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, развитие событий требует скорейшей выработки четкой и решительной позиции ЕС, что он и намерен обсуждать с европейскими партнерами, в том числе и на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом, как сообщает Politico, сам Вэнс не планирует встречаться с Шольцем в Мюнхене, но хочет провести встречу с фаворитом предвыборной гонки в Германии, Фридрихом Мерцем. В этом даже кроется определенная ирония: в далеком 2019 году тогдашний кандидат в канцлеры Шольц сказал в интервью, что книга "Элегия Хиллбилли" Вэнса была последним, что растрогало его до слез.
ХОЙСГЕН НЕ ПРИГЛАСИЛ ДВЕ ПАРТИИ, А В КОНЦЕ УЙДЕТ САМ
Действующий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген объявил, что партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) и "Альтернатива для Германии" (АдГ) второй год подряд не приглашены на мероприятие, в отличие от всех других парламентских партий. Он связал это с тем, что фракции данных партий покинули летом прошлого года зал бундестага, когда туда пришел Зеленский, а потому они, якобы, противники диалога. При этом Зеленский тогда ограничился лишь речью и не отвечал на вопросы депутатов.
По итогам конференции свои полномочия сложит сам Хойсген: его заменит бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который возглавлял альянс с 2014 по 2024 год.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоМюнхенГЕРМАНИЯСШАДональд ТрампОлаф ШольцВладимир ЗеленскийМВДЕСPolitico
 
 
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