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Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова - 14.02.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:27+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.Такое решение обосновано теи, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".Отмечается, что в санкционный список также попали завод "Киров-Энергомаш", а также и интегратор "Росатома". Причиной для включения завода "Киров-Энергомаш" является его участие в российском оборонном и энергетическом секторах, а также получение поддержки от российского правительства. ООО "Росатом - Аддитивные технологии" также было включено в список на основании тех же обоснований. В результате санкций активы этих компаний будут заморожены, а оказание трастовых услуг будет ограничено.
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россия, великобритания
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова
Лондон ввел санкции против замминистра обороны России Павла Фрадкова
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.
Такое решение обосновано теи, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
Отмечается, что в санкционный список также попали завод "Киров-Энергомаш", а также и интегратор "Росатома". Причиной для включения завода "Киров-Энергомаш" является его участие в российском оборонном и энергетическом секторах, а также получение поддержки от российского правительства. ООО "Росатом - Аддитивные технологии" также было включено в список на основании тех же обоснований. В результате санкций активы этих компаний будут заморожены, а оказание трастовых услуг будет ограничено.
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