https://1prime.ru/20250214/sanktsii-854930475.html

Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова

Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова - 14.02.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против замминистра обороны России Фрадкова

Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:27+0300

2025-02-14T11:27+0300

2025-02-14T11:37+0300

экономика

россия

великобритания

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, следует из документа, опубликованного минфином страны.Такое решение обосновано теи, что каждый из них якобы "вовлечен или был вовлечен в получение выгоды от правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".Отмечается, что в санкционный список также попали завод "Киров-Энергомаш", а также и интегратор "Росатома". Причиной для включения завода "Киров-Энергомаш" является его участие в российском оборонном и энергетическом секторах, а также получение поддержки от российского правительства. ООО "Росатом - Аддитивные технологии" также было включено в список на основании тех же обоснований. В результате санкций активы этих компаний будут заморожены, а оказание трастовых услуг будет ограничено.

https://1prime.ru/20250213/zelenskiy-854908621.html

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