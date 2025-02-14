https://1prime.ru/20250214/tekhnologii-854940483.html

Найден способ, который позволит России обойти США в гонке технологий

Найден способ, который позволит России обойти США в гонке технологий - 14.02.2025, ПРАЙМ

Найден способ, который позволит России обойти США в гонке технологий

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Острая необходимость наращивать и усиливать позиции в области энергоемких вычислений – майнинга и ИИ - назрела сегодня в России,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:34+0300

2025-02-14T15:34+0300

2025-02-14T15:34+0300

майнинг

ии

игорь рунец

bitriver

технологии

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Острая необходимость наращивать и усиливать позиции в области энергоемких вычислений – майнинга и ИИ - назрела сегодня в России, рассказал агентству "Прайм" Игорь Рунец, владелец и основатель компании BitRiver ."Эти две отрасли неразрывно связаны друг с другом, так как майнинг является инфраструктурной базой для ИИ, а также позволяет быстро наращивать вычислительную мощность. То есть майнинг позволяет вводить дата-центры опережающими темпами и окупать их в краткосрочной перспективе, а дальше перепрофилировать их для других задач – для задач ИИ", - отметил он.Кроме того, майнинг – это финансовый суверенитет России, а ИИ – технологический. И оба они необходимы сейчас стране. Для их развития уже сейчас нужно думать о систематизации и ускорении строительства новых энергоцентров исключительно под эти задачи, в том числе с использованием ПНГ и природного газа.В этом отношении майнинг и ИИ являются уникальными потребителями, которые не привязаны к транспортной инфраструктуре и к местам концентрации населения, считает эксперт. То есть это дата-центры, которые могут строиться рядом с ресурсной базой.В противном случае на фоне роста стоимости сетевой электроэнергии и распространения энергодефицита мы стремительно потеряем наши конкурентные преимущества. Имеющегося профицита энергии хватит ненадолго. Необходимо срочно развивать отечественный энергетический комплекс с учетом растущих потребностей сферы энергоемких вычислений. "К слову, мощность кластера ИИ в США к 2030 году, по мнению зарубежных экспертов, достигнет 100 ГВт, что составляет около 40% всей установленной генерирующей мощности в России сейчас. Россия не может проиграть эту гонку технологий, так как ИИ во многом определит будущее страны, повлияет на ее эффективность и производительность", - заключил Рунец.

https://1prime.ru/20241227/energopotreblenie-853916043.html

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майнинг, ии, игорь рунец, bitriver, технологии