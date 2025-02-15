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Аналитик объяснил, когда доллар отвоюет у рубля свое
Аналитик объяснил, когда доллар отвоюет у рубля свое - 15.02.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, когда доллар отвоюет у рубля свое
На этой неделе рубль получил поддержку сразу от нескольких факторов - от продажи валюты Центробанком до геополитики. С начала недели курс доллара снизился на... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T04:04+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. На этой неделе рубль получил поддержку сразу от нескольких факторов - от продажи валюты Центробанком до геополитики. С начала недели курс доллара снизился на 7,33%, до 91,93 рубля, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."На рынке нефти неделя началась с роста. Баррель Brent подорожал до 77,29 долларов на фоне новых санкций США против перевозчиков иранской нефти. Однако к середине недели цены развернулись вниз под влиянием роста запасов в США и ястребиных комментариев главы ФРС", - добавил он. К концу недели Brent торгуется около 75 долларов за баррель. Что касается технического анализа, на недельном графике доллар/рубль пробил важную восходящую трендовую линию от минимума 52,00 рублей (сентябрь 2022 года). Это открывает потенциал снижения к уровням 90,50 и 87,50 рублей. Сверху значимыми уровнями сопротивления выступают отметки 95,90, 97,35 и 97,95 рублей. На новую неделю с 17 по 21 февраля 2025 торговый диапазон для доллара – 90,00 -96,00 рублей, евро – 92–102 рублей, юань – 11,70–13,10 рублей. Таким образом, текущее укрепление рубля во многом обусловлено геополитическими факторами и может носить временный характер. Экономически обоснованный курс, учитывая параметры бюджета и цены на нефть, находится в диапазоне 100-105 рублей за доллар. В среднесрочной перспективе вероятен возврат к этим уровням под влиянием как внутренних экономических факторов, так и внешних ограничений.
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курсы валют, владислав антонов, bitriver, курс доллара к рублю цб рф
Курсы валют, Владислав Антонов, BitRiver, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
Аналитик объяснил, когда доллар отвоюет у рубля свое
Аналитик Антонов: доллар может упасть до 87,5 рубля, но затем вернется за 100
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. На этой неделе рубль получил поддержку сразу от нескольких факторов - от продажи валюты Центробанком до геополитики. С начала недели курс доллара снизился на 7,33%, до 91,93 рубля, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
"На рынке нефти неделя началась с роста. Баррель Brent подорожал до 77,29 долларов на фоне новых санкций США против перевозчиков иранской нефти. Однако к середине недели цены развернулись вниз под влиянием роста запасов в США и ястребиных комментариев главы ФРС", - добавил он. К концу недели Brent торгуется около 75 долларов за баррель.
Экономист объяснил, когда доллар вернётся к росту
Что касается технического анализа, на недельном графике доллар/рубль пробил важную восходящую трендовую линию от минимума 52,00 рублей (сентябрь 2022 года). Это открывает потенциал снижения к уровням 90,50 и 87,50 рублей. Сверху значимыми уровнями сопротивления выступают отметки 95,90, 97,35 и 97,95 рублей.
На новую неделю с 17 по 21 февраля 2025 торговый диапазон для доллара – 90,00 -96,00 рублей, евро – 92–102 рублей, юань – 11,70–13,10 рублей.
Таким образом, текущее укрепление рубля во многом обусловлено геополитическими факторами и может носить временный характер. Экономически обоснованный курс, учитывая параметры бюджета и цены на нефть, находится в диапазоне 100-105 рублей за доллар. В среднесрочной перспективе вероятен возврат к этим уровням под влиянием как внутренних экономических факторов, так и внешних ограничений.