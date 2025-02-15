https://1prime.ru/20250215/minzdrav-854962367.html

Разработан проект, устанавливающий критерии оценки качества медпомощи

Разработан проект, устанавливающий критерии оценки качества медпомощи - 15.02.2025, ПРАЙМ

Разработан проект, устанавливающий критерии оценки качества медпомощи

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который устанавливает критерии оценки качества медпомощи, сообщила пресс-служба ведомства. | 15.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который устанавливает критерии оценки качества медпомощи, сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается, документ направлен на улучшение качества медицинской помощи.Критерии оценки качества разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медработников и используются при лечении в том числе онкологических заболеваний. Сейчас, как уточнили в Минздраве, утверждено 560 клинических рекомендаций.Клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медпомощи пациенту с конкретным заболеванием. За врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения. "Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями. Клинические рекомендации обеспечивает повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам", - отметили в министерстве. Критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании.

https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html

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