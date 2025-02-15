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В ГД внесен проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
В ГД внесен проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству - 15.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, которым предусматривается введение ряда мер с целью противодействия мошенничеству по телефону... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T17:54+0300
2025-02-15T17:54+0300
2025-02-15T18:05+0300
мошенничество
госдума
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, которым предусматривается введение ряда мер с целью противодействия мошенничеству по телефону и по сети.Проект доступен в электронной базе нижней палаты законодательного органа.В частности, им предлагается создать государственную информационную систему, где будут собираться записи голосов мошенников."В государственной информационной системе противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется в том числе хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств, лиц, совершающих противоправные действия", - говорится в документе. Кроме того, предлагается собирать уполномоченными органами и организациями в государственной информсистеме с помощью записывающих устройств биометрические данные, а также фиксировать номера телефонов злоумышленников и их жертв. Также законопроектом предусматривается, чтобы правительство России определяло, какие органы могут собирать данные, какие именно сведения обрабатываются, а также правила включения, удаления и доступа к информации, содержащейся в этой системе.Помимо этого, предлагается установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам.Также предлагается запретить сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.Кроме того, предлагается ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков."Законопроектом вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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госдума
В ГД внесен проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
В Госдуму внесен законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, которым предусматривается введение ряда мер с целью противодействия мошенничеству по телефону и по сети.
Проект доступен в электронной базе нижней палаты законодательного органа.
В частности, им предлагается создать государственную информационную систему, где будут собираться записи голосов мошенников.
В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками
"В государственной информационной системе противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется в том числе хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств, лиц, совершающих противоправные действия", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается собирать уполномоченными органами и организациями в государственной информсистеме с помощью записывающих устройств биометрические данные, а также фиксировать номера телефонов злоумышленников и их жертв.
Также законопроектом предусматривается, чтобы правительство России определяло, какие органы могут собирать данные, какие именно сведения обрабатываются, а также правила включения, удаления и доступа к информации, содержащейся в этой системе.
Помимо этого, предлагается установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам.
Также предлагается запретить сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.
Кроме того, предлагается ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков.
"Законопроектом вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.