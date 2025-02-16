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Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине - 16.02.2025, ПРАЙМ
Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проведет в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, чтобы обсудить последние заявления... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T00:23+0300
2025-02-16T00:23+0300
2025-02-16T00:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проведет в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, чтобы обсудить последние заявления президента США Дональда Трампа и представителей его администрации по Украине и отношениям с Европой.
Как сообщил накануне представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, в заседании примут участие европейские министры, которые физически уже находятся в Мюнхене для участия в конференции по безопасности. По его словам, встреча необходима "в решающий момент для будущего Украины и Европы" и "для подведения итогов последних контактов с официальными лицами США и Украины".
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В то же время, как заявил в Мюнхене в субботу глава Евросовета Антониу Кошта, прочный мир, по его мнению, "не может быть простым прекращением огня", а Европа продолжит поддерживать Владимира Зеленского.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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мировая экономика, украина, мюнхен, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес, мид, евросовет
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, Мюнхен, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, МИД, Евросовет
Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине
Глава дипломатии ЕС Каллас проведет в Мюнхене неформальную встречу глав МИД стран ЕС
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проведет в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, чтобы обсудить последние заявления президента США Дональда Трампа и представителей его администрации по Украине и отношениям с Европой.
Как сообщил накануне представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, в заседании примут участие европейские министры, которые физически уже находятся в Мюнхене для участия в конференции по безопасности. По его словам, встреча необходима "в решающий момент для будущего Украины и Европы" и "для подведения итогов последних контактов с официальными лицами США и Украины".
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В то же время, как заявил в Мюнхене в субботу глава Евросовета Антониу Кошта, прочный мир, по его мнению, "не может быть простым прекращением огня", а Европа продолжит поддерживать Владимира Зеленского.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.