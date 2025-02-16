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Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине - 16.02.2025, ПРАЙМ

Главы МИД стран ЕС обсудят в Мюнхене заявления Трампа по Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проведет в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, чтобы обсудить последние заявления... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T00:23+0300

2025-02-16T00:23+0300

2025-02-16T00:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проведет в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу глав МИД стран-членов Евросоюза, чтобы обсудить последние заявления президента США Дональда Трампа и представителей его администрации по Украине и отношениям с Европой. Как сообщил накануне представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, в заседании примут участие европейские министры, которые физически уже находятся в Мюнхене для участия в конференции по безопасности. По его словам, встреча необходима "в решающий момент для будущего Украины и Европы" и "для подведения итогов последних контактов с официальными лицами США и Украины". Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В то же время, как заявил в Мюнхене в субботу глава Евросовета Антониу Кошта, прочный мир, по его мнению, "не может быть простым прекращением огня", а Европа продолжит поддерживать Владимира Зеленского. В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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мировая экономика, украина, мюнхен, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес, мид, евросовет