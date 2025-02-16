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Опрос показал рост числа японцев, симпатизирующих России, за год - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал рост числа японцев, симпатизирующих России, за год
Опрос показал рост числа японцев, симпатизирующих России, за год - 16.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал рост числа японцев, симпатизирующих России, за год
Число японцев, которые положительно оценивают отношения между Японией и Россией, увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2023 года, но по-прежнему очень... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T10:22+0300
2025-02-16T10:22+0300
япония
россия
токио
общество
опрос
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ТОКИО, 16 фев – ПРАЙМ. Число японцев, которые положительно оценивают отношения между Японией и Россией, увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2023 года, но по-прежнему очень невелико, свидетельствуют обнародованные данные исследования общественного мнения, проведенного японским правительством. Так, хорошими или относительно хорошими отношения между Японией и Россией считают 4,9% ответивших. Несмотря на очень маленький показатель, число человек, выбравших эти ответы увеличилось вдвое по сравнению с опросом годом ранее. Тогда аналогичные ответы были получены лишь от 2,4% респондентов. Выросла и доля японцев, которые испытывают симпатию к России – с 4,1% до 5%. Чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет. Кроме того, будущее развитие отношений между двумя странами считают важным или относительно важным 56,3%. Исследование проводилось по почте с 17 октября по 24 ноября 2024 года среди 1734 человек старше 18 лет. Респондентов спрашивали об их видении отношений Японии с другими странами и предлагали выбрать лишь один вариант ответа из предложенных. Данные о погрешности не приводятся. На днях министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые за долгое время в стандартную фразу о сложном состоянии отношений с Россией и о том, что Япония будет исходить из своих национальных интересов добавил мысль о необходимости взаимопонимания с РФ.
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япония, россия, токио, общество , опрос
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Токио, Общество , опрос
10:22 16.02.2025
 
Опрос показал рост числа японцев, симпатизирующих России, за год

Увеличилось число японцев, позитивно оценивающих отношение с РФ, гласит опрос

© Unsplash/AXP PhotographyТокио, Япония
Токио, Япония
© Unsplash/AXP Photography
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ТОКИО, 16 фев – ПРАЙМ. Число японцев, которые положительно оценивают отношения между Японией и Россией, увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2023 года, но по-прежнему очень невелико, свидетельствуют обнародованные данные исследования общественного мнения, проведенного японским правительством.
Так, хорошими или относительно хорошими отношения между Японией и Россией считают 4,9% ответивших. Несмотря на очень маленький показатель, число человек, выбравших эти ответы увеличилось вдвое по сравнению с опросом годом ранее. Тогда аналогичные ответы были получены лишь от 2,4% респондентов.
Выросла и доля японцев, которые испытывают симпатию к России – с 4,1% до 5%. Чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет.
Кроме того, будущее развитие отношений между двумя странами считают важным или относительно важным 56,3%.
Исследование проводилось по почте с 17 октября по 24 ноября 2024 года среди 1734 человек старше 18 лет. Респондентов спрашивали об их видении отношений Японии с другими странами и предлагали выбрать лишь один вариант ответа из предложенных. Данные о погрешности не приводятся.
На днях министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые за долгое время в стандартную фразу о сложном состоянии отношений с Россией и о том, что Япония будет исходить из своих национальных интересов добавил мысль о необходимости взаимопонимания с РФ.
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ЯПОНИЯРОССИЯТокиоОбществоопрос
 
 
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