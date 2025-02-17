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В России сократился средний срок ипотечного кредитования - 17.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250217/ipoteka-854988294.html
В России сократился средний срок ипотечного кредитования
В России сократился средний срок ипотечного кредитования - 17.02.2025, ПРАЙМ
В России сократился средний срок ипотечного кредитования
Средний срок ипотечного кредитования в России сократился за год на 16 месяцев, составив по итогам января 20 лет и четыре месяца, подсчитало Объединенное... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:18+0300
2025-02-17T11:18+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Средний срок ипотечного кредитования в России сократился за год на 16 месяцев, составив по итогам января 20 лет и четыре месяца, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "Средний размер выданных банками ипотечных кредитов в январе 2025 года составил 3,92 миллиона рублей. В годовом отношении сумма кредита снизилась на 3%: в январе 2024 года она была равна 4,04 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования за этот же период стал короче на 16 месяцев: в январе 2024 года он соответствовал 260 месяцам (21 год восемь месяцев), в январе 2025 года – 244 месяца (20 лет четыре месяца)", – говорится в сообщении бюро. Как указывается в нем, к декабрю прошлого года средний размер ипотечного кредита в январе снизился на 9%, а средний срок кредитования на покупку жилья в январе стал короче на 15 месяцев. По данным ОКБ, на покупку нового жилья в январе текущего года банки выдавали в среднем кредиты на 5,62 миллиона рублей (+16% год к году) на 25 лет и 11 месяцев (+19 месяцев). Средний чек на покупку жилья на вторичном рынке составил 2,53 миллиона рублей (–16%), средний срок – 18 лет и шесть месяцев (–24 месяца). "Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в январе поднялась до 13,60%, в декабре этот показатель был равен 13,01%. На начало февраля ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 13,35%", – добавляется в сообщении.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
11:18 17.02.2025
 
В России сократился средний срок ипотечного кредитования

ОКБ: средний срок ипотеки в России сократился на 16 месяцев

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Средний срок ипотечного кредитования в России сократился за год на 16 месяцев, составив по итогам января 20 лет и четыре месяца, подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"Средний размер выданных банками ипотечных кредитов в январе 2025 года составил 3,92 миллиона рублей. В годовом отношении сумма кредита снизилась на 3%: в январе 2024 года она была равна 4,04 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования за этот же период стал короче на 16 месяцев: в январе 2024 года он соответствовал 260 месяцам (21 год восемь месяцев), в январе 2025 года – 244 месяца (20 лет четыре месяца)", – говорится в сообщении бюро.
Как указывается в нем, к декабрю прошлого года средний размер ипотечного кредита в январе снизился на 9%, а средний срок кредитования на покупку жилья в январе стал короче на 15 месяцев.
По данным ОКБ, на покупку нового жилья в январе текущего года банки выдавали в среднем кредиты на 5,62 миллиона рублей (+16% год к году) на 25 лет и 11 месяцев (+19 месяцев). Средний чек на покупку жилья на вторичном рынке составил 2,53 миллиона рублей (–16%), средний срок – 18 лет и шесть месяцев (–24 месяца).
"Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в январе поднялась до 13,60%, в декабре этот показатель был равен 13,01%. На начало февраля ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 13,35%", – добавляется в сообщении.
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