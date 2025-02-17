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DeepSeek приостановил загрузку приложения в Южной Корее - 17.02.2025, ПРАЙМ
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DeepSeek приостановил загрузку приложения в Южной Корее
DeepSeek приостановил загрузку приложения в Южной Корее - 17.02.2025, ПРАЙМ
DeepSeek приостановил загрузку приложения в Южной Корее
DeepSeek после переговоров с властями Южной Кореи временно ограничил загрузку своего приложения в стране из-за несоответствия законодательству о защите... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T07:03+0300
2025-02-17T07:03+0300
технологии
бизнес
экономика
южная корея
китай
сеул
apple
nvidia
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СЕУЛ, 17 фев – ПРАЙМ. DeepSeek после переговоров с властями Южной Кореи временно ограничил загрузку своего приложения в стране из-за несоответствия законодательству о защите персональных данных, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что компания DeepSeek 10 февраля назначила в Республике Корея своего представителя, а 14 февраля заявила о готовности активно сотрудничать с Комиссией по защите персональных данных. "С 15 февраля в 18.00 сервис приложения DeepSeek в Республике Корея временно приостановлен. После внесения необходимых улучшений и доработок в соответствии с законом о защите персональных данных Республики Корея, сервис будет возобновлён", - приводится в публикации сообщение Комиссии по защите персональных данных Южной Кореи. Агентство поясняет, что временная приостановка работы приложения заключается в ограничении его загрузки в магазинах приложений. В компании признали, что при запуске глобального сервиса были допущены некоторые упущения в учёте требований законодательства Республики Корея. При этом Комиссия по защите персональных данных призвала существующих пользователей воздержаться от ввода персональных данных в поле ввода DeepSeek и пользоваться сервисом с осторожностью. Тридцать первого января в связи с растущими спорами о политике обработки персональных данных DeepSeek, Комиссия по защите персональных данных направила официальный запрос в головной офис компании, требуя разъяснений по вопросам сбора и обработки данных в процессе разработки и предоставления сервиса. Основные вопросы касались субъекта обработки персональных данных, перечня и целей сбора данных, способов их использования и хранения, а также возможности их передачи третьим лицам. В ходе анализа ведомство выявило ряд недостатков в работе чат-бота, связанных с функциями передачи данных третьим сторонам и политикой обработки персональных данных. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
технологии, бизнес, южная корея, китай, сеул, apple, nvidia, nasdaq composite
Технологии, Бизнес, Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, СЕУЛ, Apple, Nvidia, Nasdaq Composite
07:03 17.02.2025
 
DeepSeek приостановил загрузку приложения в Южной Корее

Рёнхап: DeepSeek временно приостановил загрузку приложения в Южной Корее

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СЕУЛ, 17 фев – ПРАЙМ. DeepSeek после переговоров с властями Южной Кореи временно ограничил загрузку своего приложения в стране из-за несоответствия законодательству о защите персональных данных, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что компания DeepSeek 10 февраля назначила в Республике Корея своего представителя, а 14 февраля заявила о готовности активно сотрудничать с Комиссией по защите персональных данных.
"С 15 февраля в 18.00 сервис приложения DeepSeek в Республике Корея временно приостановлен. После внесения необходимых улучшений и доработок в соответствии с законом о защите персональных данных Республики Корея, сервис будет возобновлён", - приводится в публикации сообщение Комиссии по защите персональных данных Южной Кореи.
Агентство поясняет, что временная приостановка работы приложения заключается в ограничении его загрузки в магазинах приложений. В компании признали, что при запуске глобального сервиса были допущены некоторые упущения в учёте требований законодательства Республики Корея.
При этом Комиссия по защите персональных данных призвала существующих пользователей воздержаться от ввода персональных данных в поле ввода DeepSeek и пользоваться сервисом с осторожностью.
Тридцать первого января в связи с растущими спорами о политике обработки персональных данных DeepSeek, Комиссия по защите персональных данных направила официальный запрос в головной офис компании, требуя разъяснений по вопросам сбора и обработки данных в процессе разработки и предоставления сервиса. Основные вопросы касались субъекта обработки персональных данных, перечня и целей сбора данных, способов их использования и хранения, а также возможности их передачи третьим лицам. В ходе анализа ведомство выявило ряд недостатков в работе чат-бота, связанных с функциями передачи данных третьим сторонам и политикой обработки персональных данных.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесЮЖНАЯ КОРЕЯКИТАЙСЕУЛAppleNvidiaNasdaq Composite
 
 
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