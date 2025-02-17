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СМИ: попытка окружения премьера Греции связаться с США провалилась - 17.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: попытка окружения премьера Греции связаться с США провалилась
СМИ: попытка окружения премьера Греции связаться с США провалилась - 17.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: попытка окружения премьера Греции связаться с США провалилась
Попытка окружения премьера Греции Кириакоса Мицотакиса установить контакты с новой администрацией США провалилась, Афины потерпели крупное политическое и... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T01:34+0300
2025-02-17T01:34+0300
мировая экономика
экономика
общество
греция
сша
украина
кириакос мицотакис
кая каллас
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АФИНЫ, 17 фев - ПРАЙМ. Попытка окружения премьера Греции Кириакоса Мицотакиса установить контакты с новой администрацией США провалилась, Афины потерпели крупное политическое и дипломатическое поражение, пишет портал Bankingnews.gr. "Недавно произошло ужасное, крайне неблагоприятное развитие событий, и это показывает намерения новой американской администрации. Окружение Мицотакиса использовало определенные каналы связи, чтобы связаться с новой администрацией США Трампа, вице-президентом и госсекретарем. Однако попытка провалилась, и это, безусловно, является убедительным свидетельством того, что греческое правительство не считается дружественным или не рассматривается в качестве приоритета. Это значительное политическое и дипломатическое поражение", - говорится в публикации. По словам автора, США более дружелюбны к Турции, но безразличны к Греции. "США открыли каналы связи с Турцией, которая является приоритетной страной, и оттеснили Грецию на обочину. Греческое правительство должно отнестись к этому неблагоприятному развитию событий со всей серьезностью", - добавляется в публикации. Он публикует предложения из шести пунктов - что следует и чего не следует делать Греции в ближайшем будущем. Так, в первом пункте говорится о том, что порт Александруполис должен прекратить свою деятельность в качестве транзитного пункта для поставок оружия на Украину. "Греция должна четко заявить, что она становится нейтральной, что она немедленно призывает к миру и отделяет свою позицию от остальной Европы, которая зашаталась, Европы, которая просто терпит одно политическое поражение за другим", - говорится в публикации. В третьем пункте отмечается, что Греция должна четко заявить, что не будет отправлять войска на Украину. В четвертом издание предлагает снова попытаться открыть, несмотря на неудачи, каналы связи с правительством США. "Попытаться открыть каналы связи с Россией, используя тот факт, что греческие судовладельцы много помогали России, а правительство относительно сдержанно относится к поставкам оружия на Украину", - добавляется в публикации. Помимо этого, предлагается поднять вопрос в Европе, чтобы "голос Греции был услышан". "Греция не должна попасть в ловушку психоделических голосов, таких как Кайи Каллас, главы европейской дипломатии, это опасно", - заключается в сообщении. Хотя в статье говорится, что правительство Греции "относительно сдержанно относится к поставкам оружия на Украину", Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации и активно поддержала все антироссийские санкции. Мицотакис заявлял, что порты Греции, особенно Александруполис, превратились в ключевой узел международных перевозок на Украину. Он утверждал также, что европейские санкции станут огромным ударом против России, и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.
греция
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, общество , греция, сша, украина, кириакос мицотакис, кая каллас
Мировая экономика, Экономика, Общество , ГРЕЦИЯ, США, УКРАИНА, Кириакос Мицотакис, Кая Каллас
01:34 17.02.2025
 
СМИ: попытка окружения премьера Греции связаться с США провалилась

Bankingnews.gr: попытка окружения премьера Греции установить контакты с США провалилась

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АФИНЫ, 17 фев - ПРАЙМ. Попытка окружения премьера Греции Кириакоса Мицотакиса установить контакты с новой администрацией США провалилась, Афины потерпели крупное политическое и дипломатическое поражение, пишет портал Bankingnews.gr.
"Недавно произошло ужасное, крайне неблагоприятное развитие событий, и это показывает намерения новой американской администрации. Окружение Мицотакиса использовало определенные каналы связи, чтобы связаться с новой администрацией США Трампа, вице-президентом и госсекретарем. Однако попытка провалилась, и это, безусловно, является убедительным свидетельством того, что греческое правительство не считается дружественным или не рассматривается в качестве приоритета. Это значительное политическое и дипломатическое поражение", - говорится в публикации.
По словам автора, США более дружелюбны к Турции, но безразличны к Греции.
"США открыли каналы связи с Турцией, которая является приоритетной страной, и оттеснили Грецию на обочину. Греческое правительство должно отнестись к этому неблагоприятному развитию событий со всей серьезностью", - добавляется в публикации.
Он публикует предложения из шести пунктов - что следует и чего не следует делать Греции в ближайшем будущем. Так, в первом пункте говорится о том, что порт Александруполис должен прекратить свою деятельность в качестве транзитного пункта для поставок оружия на Украину.
"Греция должна четко заявить, что она становится нейтральной, что она немедленно призывает к миру и отделяет свою позицию от остальной Европы, которая зашаталась, Европы, которая просто терпит одно политическое поражение за другим", - говорится в публикации.
В третьем пункте отмечается, что Греция должна четко заявить, что не будет отправлять войска на Украину. В четвертом издание предлагает снова попытаться открыть, несмотря на неудачи, каналы связи с правительством США.
"Попытаться открыть каналы связи с Россией, используя тот факт, что греческие судовладельцы много помогали России, а правительство относительно сдержанно относится к поставкам оружия на Украину", - добавляется в публикации.
Помимо этого, предлагается поднять вопрос в Европе, чтобы "голос Греции был услышан". "Греция не должна попасть в ловушку психоделических голосов, таких как Кайи Каллас, главы европейской дипломатии, это опасно", - заключается в сообщении.
Хотя в статье говорится, что правительство Греции "относительно сдержанно относится к поставкам оружия на Украину", Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации и активно поддержала все антироссийские санкции. Мицотакис заявлял, что порты Греции, особенно Александруполис, превратились в ключевой узел международных перевозок на Украину. Он утверждал также, что европейские санкции станут огромным ударом против России, и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоГРЕЦИЯСШАУКРАИНАКириакос МицотакисКая Каллас
 
 
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