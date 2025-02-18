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Экономист объяснил, почему банки отказываются от "старых" денег
Экономист объяснил, почему банки отказываются от "старых" денег - 18.02.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, почему банки отказываются от "старых" денег
Саму идею отказа банков от “старых” денег можно истолковать двояко - одни не хотят переоформлять депозиты, открытие до повышения ставок, на новых условиях,... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T02:02+0300
2025-02-18T02:02+0300
2025-02-18T02:02+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Саму идею отказа банков от “старых” денег можно истолковать двояко - одни не хотят переоформлять депозиты, открытие до повышения ставок, на новых условиях, другие отказываются принимать наличные купюры прежних лет выпуска. В обоих случаях у них есть свои резоны, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его словам, банки не воспринимают, как новые, средства, которые уже числились на их балансе и платить за них повышенный процент. Если раньше депозиты открывали по ставкам 10-15%, то теперь 21% и более далеко не редкость. В этом случае можно забрать деньги из банка, подержать их два-три месяца, а потом открывать новый вклад.“Можно также пожаловаться в Центробанк - в последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги”, - отметил Гиринский.Но проще всего отнести их в другой банк, где они уже будут считаться новыми. Там вам откроют вклад на выгодных условиях по актуальным ставкам.Что касается старых или ветхих банкнот, то проблемы чаще всего возникают с крупным номиналом, ведь именно его чаще всего подделывают. Следовательно, для требуется более серьезная защита для ликвидации уязвимостей. Разумеется, банки при приеме наличных тщательно проверяют купюры на подлинность. Современные детекторы купюр достаточно совершенны и показывают высокую эффективность.Да и вообще подделок становится меньше. Влияет и фактор снижения наличного денежного оборота в экономике в целом. Использование наличных уже не так актуально, следовательно, подделывать их невыгодно.Тем не менее, во многих случаях кассиры предпочитают перестраховаться и не брать купюры, если есть какие-то подозрения. Следует напомнить им, что закон обязывает банки принимать банкноты любых лет выпуска, которые еще не вышли из обращения. Это касается и ветхих, грязных купюр, правда, с некоторыми ограничениями. Некоторые банки и обменники могут принять ветхие банкноты с комиссией - это не запрещено.Если банк необоснованно отказал вам в обмене купюры, попросите дать письменный отказ или напишите претензию. Дождитесь ответа на нее и напишите жалобу в Банк России, советует Гиринский.
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банки, банковские вклады, банкноты, финансы
Экономика, Банки, банковские вклады, банкноты, Финансы
Экономист объяснил, почему банки отказываются от "старых" денег
Экономист Гиринский: банки не хотят переоформлять старые вклады по новым ставкам
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Саму идею отказа банков от “старых” денег можно истолковать двояко - одни не хотят переоформлять депозиты, открытие до повышения ставок, на новых условиях, другие отказываются принимать наличные купюры прежних лет выпуска. В обоих случаях у них есть свои резоны, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По его словам, банки не воспринимают, как новые, средства, которые уже числились на их балансе и платить за них повышенный процент. Если раньше депозиты открывали по ставкам 10-15%, то теперь 21% и более далеко не редкость. В этом случае можно забрать деньги из банка, подержать их два-три месяца, а потом открывать новый вклад.
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“Можно также пожаловаться в Центробанк - в последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги”, - отметил Гиринский.
Но проще всего отнести их в другой банк, где они уже будут считаться новыми. Там вам откроют вклад на выгодных условиях по актуальным ставкам.
Что касается старых или ветхих банкнот, то проблемы чаще всего возникают с крупным номиналом, ведь именно его чаще всего подделывают. Следовательно, для требуется более серьезная защита для ликвидации уязвимостей. Разумеется, банки при приеме наличных тщательно проверяют купюры на подлинность. Современные детекторы купюр достаточно совершенны и показывают высокую эффективность.
Да и вообще подделок становится меньше. Влияет и фактор снижения наличного денежного оборота в экономике в целом. Использование наличных уже не так актуально, следовательно, подделывать их невыгодно.
Тем не менее, во многих случаях кассиры предпочитают перестраховаться и не брать купюры, если есть какие-то подозрения. Следует напомнить им, что закон обязывает банки принимать банкноты любых лет выпуска, которые еще не вышли из обращения. Это касается и ветхих, грязных купюр, правда, с некоторыми ограничениями. Некоторые банки и обменники могут принять ветхие банкноты с комиссией - это не запрещено.
Если банк необоснованно отказал вам в обмене купюры, попросите дать письменный отказ или напишите претензию. Дождитесь ответа на нее и напишите жалобу в Банк России, советует Гиринский.