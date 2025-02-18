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В Банке России назвали самую популярную уловку кибермошенников - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Банке России назвали самую популярную уловку кибермошенников
В Банке России назвали самую популярную уловку кибермошенников - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Банке России назвали самую популярную уловку кибермошенников
Самым используемым у кибермошенников типом ресурсов для обмана россиян в 2024 году были фишинговые сайты, копирующие название известных банков и инвестиционных... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T18:07+0300
2025-02-18T18:08+0300
мошенничество
кибермошенники
уловка
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Самым используемым у кибермошенников типом ресурсов для обмана россиян в 2024 году были фишинговые сайты, копирующие название известных банков и инвестиционных компаний, следует из материалов Банка России. ЦБ выделил типы ресурсов, используемые злоумышленниками в прошлом году. "В 2024 году среди ресурсов, по которым инициировано принятие мер со стороны Банка России, 58% составили фишинговые сайты, копирующие название известных банков, инвестиционных компаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что на втором месте расположилась категория "Финансовые пирамиды" - с долей в 23%. Чаще всего они маскируются под онлайн-игры, где при приобретении игрового персонажа или иной игровой атрибуции пользователю предлагают заработать на этом до 1000% годовых, в результате чего тот теряет все вложенные деньги. "Не теряют своей актуальности и мошеннические ресурсы, которые злоумышленники используют для осуществления безлицензионной деятельности в сфере рынка ценных бумаг, деятельности несуществующих кредитных и микрофинансовых организаций: на их долю приходится порядка 16% ресурсов", - добавляет регулятор. При этом на категорию иного мошенничества приходится около 3%. А менее 1% пришлось на ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение.
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кибермошенники, уловка
Мошенничество, кибермошенники, Уловка
18:07 18.02.2025 (обновлено: 18:08 18.02.2025)
 
В Банке России назвали самую популярную уловку кибермошенников

ЦБ: кибермошенники в 2024 году чаще всего использовали для обмана россиян фишин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Самым используемым у кибермошенников типом ресурсов для обмана россиян в 2024 году были фишинговые сайты, копирующие название известных банков и инвестиционных компаний, следует из материалов Банка России.
ЦБ выделил типы ресурсов, используемые злоумышленниками в прошлом году. "В 2024 году среди ресурсов, по которым инициировано принятие мер со стороны Банка России, 58% составили фишинговые сайты, копирующие название известных банков, инвестиционных компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором месте расположилась категория "Финансовые пирамиды" - с долей в 23%. Чаще всего они маскируются под онлайн-игры, где при приобретении игрового персонажа или иной игровой атрибуции пользователю предлагают заработать на этом до 1000% годовых, в результате чего тот теряет все вложенные деньги.
"Не теряют своей актуальности и мошеннические ресурсы, которые злоумышленники используют для осуществления безлицензионной деятельности в сфере рынка ценных бумаг, деятельности несуществующих кредитных и микрофинансовых организаций: на их долю приходится порядка 16% ресурсов", - добавляет регулятор.
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При этом на категорию иного мошенничества приходится около 3%. А менее 1% пришлось на ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение.
 
МошенничествокибермошенникиУловка
 
 
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