https://1prime.ru/20250218/fns-855032306.html

ФНС подтвердила планы к концу года перейти на взимание НДФЛ без деклараций

ФНС подтвердила планы к концу года перейти на взимание НДФЛ без деклараций - 18.02.2025, ПРАЙМ

ФНС подтвердила планы к концу года перейти на взимание НДФЛ без деклараций

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подтвердила планы к концу года завершить переход на бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:59+0300

2025-02-18T13:59+0300

2025-02-18T13:59+0300

экономика

фнс

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подтвердила планы к концу года завершить переход на бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из плана-графика ведомства на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов. НДФЛ в России в большинстве случаев уже сейчас уплачивается автоматически: с заработной платы он удерживается работодателем, а с некоторых других доходов - другими налоговыми агентами. Однако в ряде случаев физлица обязаны самостоятельно подавать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, например, при получении дохода от сдачи недвижимости в аренду или от ее продажи, при получении дорогостоящих подарков (недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и др.) от лиц, не являющихся родственниками, а также в ряде других случаев. Согласно опубликованному на сайте ФНС документу, реализовать бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц планируется к декабрю 2025 года, как значилось и в предыдущем плане, - к этому времени должен быть заключен соответствующий госконтракт и выпущен приказ ФНС о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию. Ответственной значится замглавы ФНС Светлана Бондарчук, курирующая управления налогообложения имущества и налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов. Кроме того, приоритетным для ФНС России на 2025 год в документе указано внедрение упрощенного получения социального налогового вычета за осуществленное пожертвование социально ориентированным некоммерческим, в том числе религиозным, организациям. Согласно плану, этот механизм должен быть реализован также к декабрю текущего года. О планах начать предоставлять в 2025 году социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме глава ФНС Даниил Егоров сообщал в июне прошлого года. По его словам, при таком порядке гражданам не придется подавать заявление и налоговую декларацию. Сейчас в упрощенном режиме налоговые органы предоставляют гражданам инвестиционный и имущественный вычеты.

https://1prime.ru/20241228/fns-853943349.html

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