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Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с крупной в США компании - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с крупной в США компании
Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с крупной в США компании - 18.02.2025, ПРАЙМ
Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с крупной в США компании
Генеральный директор ООО "ДолгАктив" Дмитрий Жданухин сообщил РИА Новости, что отправил миллиардеру и предпринимателю, главе департамента эффективности... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:59+0300
2025-02-18T11:59+0300
экономика
россия
сша
илон маск
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КУРСК, 18 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор ООО "ДолгАктив" Дмитрий Жданухин сообщил РИА Новости, что отправил миллиардеру и предпринимателю, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску обращение, связанное с "недобросовестным поведением" крупной американской компании Pratt &amp; Whitney, ушедшей из России и оставившей долг в 2 миллиона рублей. Ранее Жданухин сообщал, что американская компания - производитель авиационных двигателей для гражданской и военной авиации Pratt &amp; Whitney спешно покинула Россию в 2022 году, оставив долг в 2 миллиона рублей перед лизинговой компанией, предоставлявшей ей автомобили. "Мы просим помочь организовать коммуникацию с этой компанией, чтобы она отправила своих представителей для участия в суде... решили написать Илону Маску и попросить организовать коммуникацию с американскими компаниями. Отправили ему и в DOGE через X.com", - сообщил Жданухин. В тексте письма к Маску, которое было предоставлено РИА Новости, говорится о "недобросовестном поведении" американской компании Pratt &amp; Whitney. "Настоящее обращение вызвано недобросовестным поведением важной для США компании Pratt &amp; Whitney. Это один из крупнейших в США и мире производителей авиадвигателей. Pratt &amp; Whitney до 2022 года успешно работала в России через ООО "Пратт энд Уитни Восток". Однако затем деятельность этой организации была свернута. С учетом причин (начало СВО и т.д.) нет вопросов к такому решению американской компании. Существуют вопросы к тому, что при "уходе" из России остался совсем небольшой долг – около 2 миллионов рублей или 20 тысяч долларов США, подтвержденный решением суда", - написал Жданухин. В документе уточняется, что этот долг предлагалось оплатить как самой организации, так и ее учредителям – американским компаниям "Пи Энд Дабл Ю Аллайанс Холдингс, Инк" (Соединенные Штаты), "Пратт Энд Уитни Экспорт, Инк" (Соединенные Штаты), однако они проигнорировали обращения как напрямую, так и через СМИ. "Считаем, что крупные и мелкие ошибки как государственных, так и частных структур в США – это следствие особенностей работы предыдущей администрации. Поэтому предлагаем вашему департаменту подключиться к исправлению описанной ситуации хотя бы в части донесения информации о судебном споре до указанных американских организаций, как того требуют международные конвенции, на применении которых настаивает российский суд", - говорится в тексте письма Жданухина. Он ссылается на то, что обычное официальное информирование займет долгие месяцы, поэтому российская сторона просит департамент DOGE повысить эффективность прохождения этой информации. Долг американской Pratt &amp; Whitney перед лизинговой компанией в РФ некоторое время назад выкупила компания Жданухина "Центр развития коллекторства" и занялась его взысканием при участии юриста Николая Иванова. Впоследствии юрист ушел воевать на СВО. После его приезда на лечение в Москву с Ивановым подписали договор, который позволит участнику СВО выступать в качестве благополучателя в деле о взыскании долга с Pratt &amp; Whitney.
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россия, сша, илон маск
Экономика, РОССИЯ, США, Илон Маск
11:59 18.02.2025
 
Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с крупной в США компании

Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с американской Pratt & Whitney

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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КУРСК, 18 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор ООО "ДолгАктив" Дмитрий Жданухин сообщил РИА Новости, что отправил миллиардеру и предпринимателю, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску обращение, связанное с "недобросовестным поведением" крупной американской компании Pratt & Whitney, ушедшей из России и оставившей долг в 2 миллиона рублей.
Ранее Жданухин сообщал, что американская компания - производитель авиационных двигателей для гражданской и военной авиации Pratt & Whitney спешно покинула Россию в 2022 году, оставив долг в 2 миллиона рублей перед лизинговой компанией, предоставлявшей ей автомобили.
"Мы просим помочь организовать коммуникацию с этой компанией, чтобы она отправила своих представителей для участия в суде... решили написать Илону Маску и попросить организовать коммуникацию с американскими компаниями. Отправили ему и в DOGE через X.com", - сообщил Жданухин.
В тексте письма к Маску, которое было предоставлено РИА Новости, говорится о "недобросовестном поведении" американской компании Pratt & Whitney.
"Настоящее обращение вызвано недобросовестным поведением важной для США компании Pratt & Whitney. Это один из крупнейших в США и мире производителей авиадвигателей. Pratt & Whitney до 2022 года успешно работала в России через ООО "Пратт энд Уитни Восток". Однако затем деятельность этой организации была свернута. С учетом причин (начало СВО и т.д.) нет вопросов к такому решению американской компании. Существуют вопросы к тому, что при "уходе" из России остался совсем небольшой долг – около 2 миллионов рублей или 20 тысяч долларов США, подтвержденный решением суда", - написал Жданухин.
В документе уточняется, что этот долг предлагалось оплатить как самой организации, так и ее учредителям – американским компаниям "Пи Энд Дабл Ю Аллайанс Холдингс, Инк" (Соединенные Штаты), "Пратт Энд Уитни Экспорт, Инк" (Соединенные Штаты), однако они проигнорировали обращения как напрямую, так и через СМИ.
"Считаем, что крупные и мелкие ошибки как государственных, так и частных структур в США – это следствие особенностей работы предыдущей администрации. Поэтому предлагаем вашему департаменту подключиться к исправлению описанной ситуации хотя бы в части донесения информации о судебном споре до указанных американских организаций, как того требуют международные конвенции, на применении которых настаивает российский суд", - говорится в тексте письма Жданухина.
Он ссылается на то, что обычное официальное информирование займет долгие месяцы, поэтому российская сторона просит департамент DOGE повысить эффективность прохождения этой информации.
Долг американской Pratt & Whitney перед лизинговой компанией в РФ некоторое время назад выкупила компания Жданухина "Центр развития коллекторства" и занялась его взысканием при участии юриста Николая Иванова. Впоследствии юрист ушел воевать на СВО. После его приезда на лечение в Москву с Ивановым подписали договор, который позволит участнику СВО выступать в качестве благополучателя в деле о взыскании долга с Pratt & Whitney.
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