Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/parlament-855016090.html
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования - 18.02.2025, ПРАЙМ
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования
Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T02:19+0300
2025-02-18T02:19+0300
экономика
франция
париж
мишель барнье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855016090.jpg?1739834369
ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится в сообщении на сайте сената (верхняя палата парламента). В минувшем декабре правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики. Причиной выдвижения вотума стало проведение Барнье законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов. "Сенат окончательно принял законопроект о финансировании социального страхования на 2025 год", - сказано там. За законопроект проголосовали 225 сенаторов, против - 104. Таким образом, он считается окончательно принятым. Как напоминает телеканал BFMTV, в минувшую среду законопроект был одобрен и нижней палатой парламента - Национальным собранием. Это произошло после того, как депутаты отклонили очередной вотум недоверия премьеру Франсуа Байру. В начале февраля во Франции также был принят резонансный законопроект о госбюджете. Он направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, париж, мишель барнье
Экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, Мишель Барнье
02:19 18.02.2025
 
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования

Сенат Франции принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится в сообщении на сайте сената (верхняя палата парламента).
В минувшем декабре правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики. Причиной выдвижения вотума стало проведение Барнье законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
"Сенат окончательно принял законопроект о финансировании социального страхования на 2025 год", - сказано там.
За законопроект проголосовали 225 сенаторов, против - 104. Таким образом, он считается окончательно принятым.
Как напоминает телеканал BFMTV, в минувшую среду законопроект был одобрен и нижней палатой парламента - Национальным собранием. Это произошло после того, как депутаты отклонили очередной вотум недоверия премьеру Франсуа Байру.
В начале февраля во Франции также был принят резонансный законопроект о госбюджете. Он направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯПарижМишель Барнье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала