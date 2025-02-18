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Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования - 18.02.2025, ПРАЙМ
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования
Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T02:19+0300
2025-02-18T02:19+0300
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экономика
франция
париж
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ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится в сообщении на сайте сената (верхняя палата парламента).
В минувшем декабре правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики. Причиной выдвижения вотума стало проведение Барнье законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
"Сенат окончательно принял законопроект о финансировании социального страхования на 2025 год", - сказано там.
За законопроект проголосовали 225 сенаторов, против - 104. Таким образом, он считается окончательно принятым.
Как напоминает телеканал BFMTV, в минувшую среду законопроект был одобрен и нижней палатой парламента - Национальным собранием. Это произошло после того, как депутаты отклонили очередной вотум недоверия премьеру Франсуа Байру.
В начале февраля во Франции также был принят резонансный законопроект о госбюджете. Он направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.
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франция, париж, мишель барнье
Экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, Мишель Барнье
Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования
Сенат Франции принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год
ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится в сообщении на сайте сената (верхняя палата парламента).
В минувшем декабре правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики. Причиной выдвижения вотума стало проведение Барнье законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
"Сенат окончательно принял законопроект о финансировании социального страхования на 2025 год", - сказано там.
За законопроект проголосовали 225 сенаторов, против - 104. Таким образом, он считается окончательно принятым.
Как напоминает телеканал BFMTV, в минувшую среду законопроект был одобрен и нижней палатой парламента - Национальным собранием. Это произошло после того, как депутаты отклонили очередной вотум недоверия премьеру Франсуа Байру.
В начале февраля во Франции также был принят резонансный законопроект о госбюджете. Он направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.