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Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования

Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования - 18.02.2025, ПРАЙМ

Парламент Франции принял законопроект о бюджете соцстрахования

Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T02:19+0300

2025-02-18T02:19+0300

2025-02-18T02:19+0300

экономика

франция

париж

мишель барнье

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ПАРИЖ, 18 фев - ПРАЙМ. Парламент Франции окончательно принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, стоивший должности прошлому премьеру Мишелю Барнье, говорится в сообщении на сайте сената (верхняя палата парламента). В минувшем декабре правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики. Причиной выдвижения вотума стало проведение Барнье законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов. "Сенат окончательно принял законопроект о финансировании социального страхования на 2025 год", - сказано там. За законопроект проголосовали 225 сенаторов, против - 104. Таким образом, он считается окончательно принятым. Как напоминает телеканал BFMTV, в минувшую среду законопроект был одобрен и нижней палатой парламента - Национальным собранием. Это произошло после того, как депутаты отклонили очередной вотум недоверия премьеру Франсуа Байру. В начале февраля во Франции также был принят резонансный законопроект о госбюджете. Он направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.

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франция, париж, мишель барнье