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Россия снизила экспорт алюминия в ЕС до минимума

Россия снизила экспорт алюминия в ЕС до минимума - 19.02.2025, ПРАЙМ

Россия снизила экспорт алюминия в ЕС до минимума

Россия в прошлом году экспортировала в страны Евросоюза алюминия лишь на 828,2 миллиона евро - минимум с 2009 года, при этом выпавшие доходы были компенсированы | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:12+0300

2025-02-19T12:12+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала в страны Евросоюза алюминия лишь на 828,2 миллиона евро - минимум с 2009 года, при этом выпавшие доходы были компенсированы почти в двойной объеме за счет поставок в Китай и Южную Корею, следует из анализа РИА Новости данных Евростата и национальных статслужб. Страны Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Объем поставленного в ЕС российского алюминия в прошлом году сократился до 340,2 тысячи тонн, что меньше показателя годом ранее на треть и стало самым небольшим уровнем экспорта с 1999 года (более ранних данных нет). Стоимость российского экспорта за прошлый год также уменьшилась на треть - до 828,2 миллиона евро с 1,25 миллиарда годом ранее. Меньше было только в 2009 году, когда за купленный алюминий страны Евросоюза заплатили России 473,4 миллиона евро. Большинство европейских стран в прошлом году уменьшили закупки, сильнее всего - Греция. Если в 2023 году страна приобрела 110,7 тысячи тонн необработанного алюминия, то в прошлом году уже лишь 28,9 тысячи тонн. При этом крупнейшим импортером была Испания, увеличившая ввоз этого металла из России в 1,7 раза - до 58,9 тысячи тонн. В то же время в прошлом году выросли доходы России от экспорта алюминия в Китай - до 3,3 миллиарда евро с 2,6 миллиарда годом ранее, а также Южную Корею - до 797,4 миллиона евро с 627,6 миллиона в 2023 году. Таким образом, если доходы от поставок в Европейский союз снизились на 420,8 миллиона евро, то в вышеназванные две азиатские страны они выросли на 830 миллионов евро.

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