https://1prime.ru/20250219/brendy-855079113.html

Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны

Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны - 19.02.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны

Западноевропейские бренды, которые ушли из России, "потому что им приказали их хозяева", следует воспринимать не как экономических операторов, а как... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T18:38+0300

2025-02-19T18:38+0300

2025-02-19T18:38+0300

политика

мария захарова

запад

бренды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западноевропейские бренды, которые ушли из России, "потому что им приказали их хозяева", следует воспринимать не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Западноевропейские бренды ушли из России не потому, что не смогли выдержать конкуренцию или из-за того, что им кто-то мешал у нас зарабатывать деньги. Они ушли потому, что им приказали их хозяева – политические режимы государств-членов ЕС и брюссельская бюрократия. А раз так, то теперь их именно так и следует воспринимать: не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России", - написала она в своём Telegram-канале. Она добавила, что решение о потенциальном возвращении западных брендов "будут решать профессионалы во всех ветвях власти", выразив уверенность, что отечественные компании получат гарантии того, что их не променяют "на французские тряпки и итальянские тапки". "Наши производители должны знать, что их вклад в СВО не предадут", - отметила Захарова. Она также выразила мнение, что отношение к российским журналистам и отечественным СМИ тоже должно стать частью "инвестиционного климата" нашей страны. "Поглумились в натовской Европе над памятью Андрея Стенина, Дарьи Дугиной или Владлена Татарского, раскручивают травлю против телевизионных каналов или радиовещания – никакого режима благоприятствования брендам из этих стран. А то привыкли безнаказанно хамить. Раз они сами не соблюдают нормы права, а совести у них нет, то уважать себя мы должны заставить. Это не я сказала. Это Пушкин написал", - заключила она.

https://1prime.ru/20250219/brend-855038228.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, запад, бренды