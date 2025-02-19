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Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны
Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны - 19.02.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны
Западноевропейские бренды, которые ушли из России, "потому что им приказали их хозяева", следует воспринимать не как экономических операторов, а как... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T18:38+0300
2025-02-19T18:38+0300
2025-02-19T18:38+0300
политика
мария захарова
запад
бренды
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западноевропейские бренды, которые ушли из России, "потому что им приказали их хозяева", следует воспринимать не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Западноевропейские бренды ушли из России не потому, что не смогли выдержать конкуренцию или из-за того, что им кто-то мешал у нас зарабатывать деньги. Они ушли потому, что им приказали их хозяева – политические режимы государств-членов ЕС и брюссельская бюрократия. А раз так, то теперь их именно так и следует воспринимать: не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России", - написала она в своём Telegram-канале. Она добавила, что решение о потенциальном возвращении западных брендов "будут решать профессионалы во всех ветвях власти", выразив уверенность, что отечественные компании получат гарантии того, что их не променяют "на французские тряпки и итальянские тапки". "Наши производители должны знать, что их вклад в СВО не предадут", - отметила Захарова. Она также выразила мнение, что отношение к российским журналистам и отечественным СМИ тоже должно стать частью "инвестиционного климата" нашей страны. "Поглумились в натовской Европе над памятью Андрея Стенина, Дарьи Дугиной или Владлена Татарского, раскручивают травлю против телевизионных каналов или радиовещания – никакого режима благоприятствования брендам из этих стран. А то привыкли безнаказанно хамить. Раз они сами не соблюдают нормы права, а совести у них нет, то уважать себя мы должны заставить. Это не я сказала. Это Пушкин написал", - заключила она.
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мария захарова, запад, бренды
Политика, Мария Захарова, ЗАПАД, Бренды
Захарова рассказала о необычных инструментах гибридной войны
Захарова: западные бренды - это инструменты гибридной войны против России
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западноевропейские бренды, которые ушли из России, "потому что им приказали их хозяева", следует воспринимать не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Западноевропейские бренды ушли из России не потому, что не смогли выдержать конкуренцию или из-за того, что им кто-то мешал у нас зарабатывать деньги. Они ушли потому, что им приказали их хозяева – политические режимы государств-членов ЕС и брюссельская бюрократия. А раз так, то теперь их именно так и следует воспринимать: не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России", - написала она в своём Telegram-канале.
Она добавила, что решение о потенциальном возвращении западных брендов "будут решать профессионалы во всех ветвях власти", выразив уверенность, что отечественные компании получат гарантии того, что их не променяют "на французские тряпки и итальянские тапки".
"Наши производители должны знать, что их вклад в СВО не предадут", - отметила Захарова.
За двойную цену: какие иностранные бренды смогут вернуться в Россию
Она также выразила мнение, что отношение к российским журналистам и отечественным СМИ тоже должно стать частью "инвестиционного климата" нашей страны.
"Поглумились в натовской Европе над памятью Андрея Стенина, Дарьи Дугиной или Владлена Татарского, раскручивают травлю против телевизионных каналов или радиовещания – никакого режима благоприятствования брендам из этих стран. А то привыкли безнаказанно хамить. Раз они сами не соблюдают нормы права, а совести у них нет, то уважать себя мы должны заставить. Это не я сказала. Это Пушкин написал", - заключила она.