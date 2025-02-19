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Госстандарты для экзоскелетов появились в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Госстандарты для экзоскелетов появились в России
Госстандарты для экзоскелетов появились в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Госстандарты для экзоскелетов появились в России
Россия продолжает разработку госстандартов для средств реабилитации, в 2024 году появились, в частности, стандарты для экзоскелетов, сообщил глава Росстандарта... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:00+0300
2025-02-19T11:00+0300
бизнес
россия
росстандарт
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия продолжает разработку госстандартов для средств реабилитации, в 2024 году появились, в частности, стандарты для экзоскелетов, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в рамках встречи премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Продолжается работа в отношении средств медицинской реабилитации. У нас появились новые стандарты на таком перспективном направлении, как экзоскелеты, – как в части промышленного применения, так и для реабилитации людей с повреждениями верхних конечностей, в том числе ветеранов специальной военной операции", - сказал он, комментируя результаты прошлого года. Шалаев добавил, что в 2024 году, объявленном годом семьи, в России был принят целый ряд ГОСТов в области товаров и услуг для детей, например стандарты на новое учебное оборудование. Глава Росстандарта отметил, что за прошлый год введено рекордное число новых государственных стандартов – 1776. В числе самых востребованных областей, где принимались ГОСТы, - радиоэлектроника, микроэлектроника, электронные компоненты, протоколы передачи данных интернета вещей, твердые сыры, автоматизированные системы контроля выбросов производств, а также оборонно-промышленный комплекс.
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бизнес, россия, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
11:00 19.02.2025
 
Госстандарты для экзоскелетов появились в России

Росстандарт: госстандарты для экзоскелетов разработаны в России в 2024 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк*Демонстрация прототипа экзоскелета руки человека, созданного с использованием конструктора лего
*Демонстрация прототипа экзоскелета руки человека, созданного с использованием конструктора лего - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия продолжает разработку госстандартов для средств реабилитации, в 2024 году появились, в частности, стандарты для экзоскелетов, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в рамках встречи премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Продолжается работа в отношении средств медицинской реабилитации. У нас появились новые стандарты на таком перспективном направлении, как экзоскелеты, – как в части промышленного применения, так и для реабилитации людей с повреждениями верхних конечностей, в том числе ветеранов специальной военной операции", - сказал он, комментируя результаты прошлого года.
Шалаев добавил, что в 2024 году, объявленном годом семьи, в России был принят целый ряд ГОСТов в области товаров и услуг для детей, например стандарты на новое учебное оборудование.
Глава Росстандарта отметил, что за прошлый год введено рекордное число новых государственных стандартов – 1776. В числе самых востребованных областей, где принимались ГОСТы, - радиоэлектроника, микроэлектроника, электронные компоненты, протоколы передачи данных интернета вещей, твердые сыры, автоматизированные системы контроля выбросов производств, а также оборонно-промышленный комплекс.
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