https://1prime.ru/20250219/majning-855047312.html

Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России

Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России

Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T01:46+0300

2025-02-19T01:46+0300

2025-02-19T01:46+0300

россия

экономика

финансы

рф

москва

бурятия

bitriver

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855047312.jpg?1739918806

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА Новости представители сферы промышленного майнинга. По словам заместителя гендиректора по коммуникациям компании BitRiver, крупнейшего оператора и импортера майнингового оборудования в России, Олега Огиенко, майнинг является инструментом полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергообеспечения майнинговых дата-центров. "Майнинг за счет генерации на ПНГ не только снижает выбросы парниковых газов на 63% по сравнению со сжиганием на факелах и рассеиванием в атмосфере, но и помогает крупным нефтяным компаниям утилизировать его с пользой", - заявил он. "Заказчики отрасли промышленного майнинга - это источник дополнительных доходов сетевых компаний. Кроме того, размещение майнинговых ферм вблизи источников генерации оптимизирует работу сети, снижая потери при передаче энергии", - сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Он добавил, что промышленный майнинг может быть особенно полезен в регионах России с профицитом электроэнергии, где можно эффективно использовать избыточную мощность, продавая ее майнерам. Дата-центры служат резервным потребителем в моменты снижения общего спроса. Это помогает поддерживать баланс между производством и потреблением энергии. По мнению ассоциации, запрет майнинга не приводит к положительным эффектам и высвобождению энергетических мощностей, а порой даже является причиной всплеска незаконного майнинга. Промышленный же майнинг приносит много пользы в виде уплаты налогов, создании рабочих мест, обеспечении страны криптовалютной ликвидностью в рамках внешнеэкономической деятельности, решения задач в области искусственного интеллекта. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

рф

москва

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, москва, бурятия, bitriver