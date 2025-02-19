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Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/majning-855047312.html
Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России
Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России
Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T01:46+0300
2025-02-19T01:46+0300
россия
экономика
финансы
рф
москва
бурятия
bitriver
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА Новости представители сферы промышленного майнинга. По словам заместителя гендиректора по коммуникациям компании BitRiver, крупнейшего оператора и импортера майнингового оборудования в России, Олега Огиенко, майнинг является инструментом полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергообеспечения майнинговых дата-центров. "Майнинг за счет генерации на ПНГ не только снижает выбросы парниковых газов на 63% по сравнению со сжиганием на факелах и рассеиванием в атмосфере, но и помогает крупным нефтяным компаниям утилизировать его с пользой", - заявил он. "Заказчики отрасли промышленного майнинга - это источник дополнительных доходов сетевых компаний. Кроме того, размещение майнинговых ферм вблизи источников генерации оптимизирует работу сети, снижая потери при передаче энергии", - сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Он добавил, что промышленный майнинг может быть особенно полезен в регионах России с профицитом электроэнергии, где можно эффективно использовать избыточную мощность, продавая ее майнерам. Дата-центры служат резервным потребителем в моменты снижения общего спроса. Это помогает поддерживать баланс между производством и потреблением энергии. По мнению ассоциации, запрет майнинга не приводит к положительным эффектам и высвобождению энергетических мощностей, а порой даже является причиной всплеска незаконного майнинга. Промышленный же майнинг приносит много пользы в виде уплаты налогов, создании рабочих мест, обеспечении страны криптовалютной ликвидностью в рамках внешнеэкономической деятельности, решения задач в области искусственного интеллекта. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
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40
192
40
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1
5
4.7
96
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россия, финансы, рф, москва, бурятия, bitriver
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, Бурятия, BitRiver
01:46 19.02.2025
 
Промышленный майнинг выгоден для многих участников энергосистемы России

Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Промышленный майнинг криптовалют выгоден для многих участников энергосистемы России, в частности для нефтяных, сетевых и генерирующих компаний, заявили РИА Новости представители сферы промышленного майнинга.
По словам заместителя гендиректора по коммуникациям компании BitRiver, крупнейшего оператора и импортера майнингового оборудования в России, Олега Огиенко, майнинг является инструментом полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергообеспечения майнинговых дата-центров. "Майнинг за счет генерации на ПНГ не только снижает выбросы парниковых газов на 63% по сравнению со сжиганием на факелах и рассеиванием в атмосфере, но и помогает крупным нефтяным компаниям утилизировать его с пользой", - заявил он.
"Заказчики отрасли промышленного майнинга - это источник дополнительных доходов сетевых компаний. Кроме того, размещение майнинговых ферм вблизи источников генерации оптимизирует работу сети, снижая потери при передаче энергии", - сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
Он добавил, что промышленный майнинг может быть особенно полезен в регионах России с профицитом электроэнергии, где можно эффективно использовать избыточную мощность, продавая ее майнерам. Дата-центры служат резервным потребителем в моменты снижения общего спроса. Это помогает поддерживать баланс между производством и потреблением энергии.
По мнению ассоциации, запрет майнинга не приводит к положительным эффектам и высвобождению энергетических мощностей, а порой даже является причиной всплеска незаконного майнинга. Промышленный же майнинг приносит много пользы в виде уплаты налогов, создании рабочих мест, обеспечении страны криптовалютной ликвидностью в рамках внешнеэкономической деятельности, решения задач в области искусственного интеллекта.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФМОСКВАБурятияBitRiver
 
 
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