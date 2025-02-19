https://1prime.ru/20250219/ministr-855047190.html

Министр обороны Чехии потребовала от главы МИД Словакии извинения

Министр обороны Чехии потребовала от главы МИД Словакии извинения - 19.02.2025, ПРАЙМ

Министр обороны Чехии потребовала от главы МИД Словакии извинения

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила во вторник, что глава МИД Словакии Юрай Бланар приписал ей высказывание об его стране, которое она никогда не... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T01:40+0300

2025-02-19T01:40+0300

2025-02-19T01:40+0300

общество

экономика

мировая экономика

словакия

чехия

москва

роберт фицо

владимир путин

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855047190.jpg?1739918443

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила во вторник, что глава МИД Словакии Юрай Бланар приписал ей высказывание об его стране, которое она никогда не произносила, и потребовала от него или найти этот текст, или принести ей извинения, сообщило агентство ЧТК. "На пресс-конференции после переговоров в Праге с главой чешского МИД Яном Липавским Бланар в качестве примера вмешательства чешских политиков и СМИ во внутренние дела Словакии привел якобы сделанное Черноховой заявление по поводу готовившегося закона о Словацком ТВ", - говорится в сообщении. По словам Бланара, этот инцидент случился, когда новое правительство и парламент Словакии, сформированные по итогам парламентских выборов, меняли закон о Словацком телевидении. "И госпожа Чернохова прокомментировала это таким образом, что если данный закон о Словацком ТВ будет принят, то ТВ фактически станет пропагандистским инструментом", - цитирует Бланара агентство. Он также заявил, что это уже перешло все границы и что Словакия не комментирует и не будет комментировать законы, которые принимает Чехия. В свою очередь, Чернохова категорически отвергла приписанные ей Бланаром слова. "Это выглядит непрофессионально и глупо, когда высший представитель дипломатии, в данном случае глава МИД Словакии, начинает критиковать кого-либо, ссылаясь на заявление, которого данный человек никогда не произносил. Поэтому я прошу министра указать, где я сделала это заявление или извиниться", - сказала Чернохова агентству ЧТК. В конце января словацкий премьер Роберт Фицо раскритиковал Чехию, заявив, что ее политики и СМИ якобы вмешиваются во внутренние дела Словакии. В тот же день чешский премьер Петр Фиала назвал подобное обвинение абсурдным, Липавский также отверг обвинения со стороны Фицо и призвал не возводить искусственные стены между народами обеих стран. Трения в отношениях двух соседних стран, ранее составлявших единое государство, проявились в марте 2024 года. Тогда Фиала отменил проведение очередных чешско-словацких межправительственных консультаций, а две недели назад он же заявил, что никаких поводов для их возобновления нет. Причиной, по словам Фиалы, является "текущая внешнеполитическая деятельность словацкого правительства во главе с премьером Робертом Фицо, в частности, его переговоры с президентом России Владимиром Путиным". Во вторник глава чешского МИД приветствовал предстоящую 5 марта встречу президентов Чехии Петра Павела и Словакии Петера Пеллегрини, которая, по словам Липавского, должна способствовать укреплению отношений между обеими странами и поможет немного остудить эмоции.

словакия

чехия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, словакия, чехия, москва, роберт фицо, владимир путин, мид