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Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах
Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах - 19.02.2025, ПРАЙМ
Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах
Россияне считают работу на химических предприятиях страны общественно значимой, инновационной и перспективной, однако 52% граждан не выбрали бы эту сферу для... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:46+0300
2025-02-19T00:46+0300
экономика
россия
промышленность
москва
нафи
росконгресс
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне считают работу на химических предприятиях страны общественно значимой, инновационной и перспективной, однако 52% граждан не выбрали бы эту сферу для карьеры, говорится в репрезентативном исследовании "Имидж химической промышленности: взгляд российского общества", подготовленном аналитическим центром НАФИ и фондом "Росконгресс". "Трудоустройство на предприятии химической промышленности едва ли можно назвать привлекательным для россиян: 52% опрошенных, вероятно, не приняли бы предложения такого работодателя", - говорится в материалах, подготовленных в преддверии Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20-21 февраля. Тем не менее, в исследовании отмечается, что осведомленность об отечественном химпроме находится на низком уровне: 90% плохо или вовсе не знают, как обстоят дела в этой отрасли в России. Образ российского химического предприятия же довольно противоречив, показывают данные. С одной стороны, превалируют суждения о том, что у таких предприятий большой доход, они реализуют высококачественную продукцию, используют современные технологии и обычно не испытывают проблем с реализацией своей продукции. Но с другой, по мнению более половины респондентов, такие предприятия не предоставляют безопасные условия труда и вредят окружающей среде. Отмечается, что более привлекательной отрасль кажется мужчинам (38% против 28% среди женщин), россиянам в возрасте 35-54 лет, жителям малых городов (50-100 тысяч человек) и регионов Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Наиболее сложным, согласно исследованию, оказался бы поиск персонала среди жителей сельской местности, населения регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. "Работа на химическом предприятии видится россиянам общественно значимой, инновационной и перспективной, требующей физической выносливости, но при этом и высокооплачиваемой. В то же время россияне считают такую работу небезопасной для здоровья, стрессовой и связанной с вредом для экологии", - добавляется в исследовании. По мнению опрошенных респондентов, работать на предприятия химической промышленности идут, прежде всего, люди с особым складом ума, увлекающиеся химией и другими естественными науками, а также те, кто твердо решил связать свою жизнь с промышленным производством.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, промышленность, москва, нафи, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, НАФИ, Росконгресс
00:46 19.02.2025
 
Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах

НАФИ: 52% россиян не выбрали бы работу на химических предприятиях

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне считают работу на химических предприятиях страны общественно значимой, инновационной и перспективной, однако 52% граждан не выбрали бы эту сферу для карьеры, говорится в репрезентативном исследовании "Имидж химической промышленности: взгляд российского общества", подготовленном аналитическим центром НАФИ и фондом "Росконгресс".
"Трудоустройство на предприятии химической промышленности едва ли можно назвать привлекательным для россиян: 52% опрошенных, вероятно, не приняли бы предложения такого работодателя", - говорится в материалах, подготовленных в преддверии Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20-21 февраля. Тем не менее, в исследовании отмечается, что осведомленность об отечественном химпроме находится на низком уровне: 90% плохо или вовсе не знают, как обстоят дела в этой отрасли в России.
Образ российского химического предприятия же довольно противоречив, показывают данные. С одной стороны, превалируют суждения о том, что у таких предприятий большой доход, они реализуют высококачественную продукцию, используют современные технологии и обычно не испытывают проблем с реализацией своей продукции. Но с другой, по мнению более половины респондентов, такие предприятия не предоставляют безопасные условия труда и вредят окружающей среде.
Отмечается, что более привлекательной отрасль кажется мужчинам (38% против 28% среди женщин), россиянам в возрасте 35-54 лет, жителям малых городов (50-100 тысяч человек) и регионов Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Наиболее сложным, согласно исследованию, оказался бы поиск персонала среди жителей сельской местности, населения регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.
"Работа на химическом предприятии видится россиянам общественно значимой, инновационной и перспективной, требующей физической выносливости, но при этом и высокооплачиваемой. В то же время россияне считают такую работу небезопасной для здоровья, стрессовой и связанной с вредом для экологии", - добавляется в исследовании.
По мнению опрошенных респондентов, работать на предприятия химической промышленности идут, прежде всего, люди с особым складом ума, увлекающиеся химией и другими естественными науками, а также те, кто твердо решил связать свою жизнь с промышленным производством.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМОСКВАНАФИРосконгресс
 
 
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