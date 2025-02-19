https://1prime.ru/20250219/rossijane-855046793.html

Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах

Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах - 19.02.2025, ПРАЙМ

Опрос: 52% россиян не выбрали бы работу на химзаводах

Россияне считают работу на химических предприятиях страны общественно значимой, инновационной и перспективной, однако 52% граждан не выбрали бы эту сферу для... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:46+0300

2025-02-19T00:46+0300

2025-02-19T00:46+0300

экономика

россия

промышленность

москва

нафи

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855046793.jpg?1739915188

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне считают работу на химических предприятиях страны общественно значимой, инновационной и перспективной, однако 52% граждан не выбрали бы эту сферу для карьеры, говорится в репрезентативном исследовании "Имидж химической промышленности: взгляд российского общества", подготовленном аналитическим центром НАФИ и фондом "Росконгресс". "Трудоустройство на предприятии химической промышленности едва ли можно назвать привлекательным для россиян: 52% опрошенных, вероятно, не приняли бы предложения такого работодателя", - говорится в материалах, подготовленных в преддверии Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20-21 февраля. Тем не менее, в исследовании отмечается, что осведомленность об отечественном химпроме находится на низком уровне: 90% плохо или вовсе не знают, как обстоят дела в этой отрасли в России. Образ российского химического предприятия же довольно противоречив, показывают данные. С одной стороны, превалируют суждения о том, что у таких предприятий большой доход, они реализуют высококачественную продукцию, используют современные технологии и обычно не испытывают проблем с реализацией своей продукции. Но с другой, по мнению более половины респондентов, такие предприятия не предоставляют безопасные условия труда и вредят окружающей среде. Отмечается, что более привлекательной отрасль кажется мужчинам (38% против 28% среди женщин), россиянам в возрасте 35-54 лет, жителям малых городов (50-100 тысяч человек) и регионов Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Наиболее сложным, согласно исследованию, оказался бы поиск персонала среди жителей сельской местности, населения регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. "Работа на химическом предприятии видится россиянам общественно значимой, инновационной и перспективной, требующей физической выносливости, но при этом и высокооплачиваемой. В то же время россияне считают такую работу небезопасной для здоровья, стрессовой и связанной с вредом для экологии", - добавляется в исследовании. По мнению опрошенных респондентов, работать на предприятия химической промышленности идут, прежде всего, люди с особым складом ума, увлекающиеся химией и другими естественными науками, а также те, кто твердо решил связать свою жизнь с промышленным производством.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, москва, нафи, росконгресс