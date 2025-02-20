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De Beers существенно сократила добычу алмазов
De Beers существенно сократила добычу алмазов - 20.02.2025, ПРАЙМ
De Beers существенно сократила добычу алмазов
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в 2024 году на 22% - до 24,712 миллиона карат с 31,865 миллиона годом ранее,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:24+0300
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экономика
алмазы
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в 2024 году на 22% - до 24,712 миллиона карат с 31,865 миллиона годом ранее, сообщает компания на своем сайте. В компании отметили, что в Ботсване производство упало на 27%, до 17,935 миллиона карат, в Намибии добыча снизилась на 4% до 2,234 миллиона карат, в Южной Африке - увеличилась на 8% и составила 2,166 миллиона карат, в Канаде - сократилась на 16%, до 2,377 миллиона карат. Реализация алмазов в прошлом году составила 17,883 миллиона карат, снизившись на 27,5%. Цена за карат выросла до 152 долларов со 147 долларов годом ранее, говорится в отчете. Выручка группы за прошлый год упала на 23%, до 3,292 миллиарда долларов, убыток по базовому EBITDA составил 25 миллионов долларов, капитальные затраты уменьшились на 14%, до 536 миллионов долларов, говорится в отчете. Компания полагает, что рыночные условия в краткосрочной перспективе останутся сложными в текущем году. В среднесрочной перспективе компания ожидает, что снижение производства, стабилизация спроса в Китае и нормализация уровня запасов приведут к умеренному росту цен на алмазное сырье, в то время как долгосрочные ожидания остаются благоприятными. Материнская Anglo American при этом списала 2,9 миллиарда долларов с балансовой стоимости De Beers в связи с неблагоприятными краткосрочными макроэкономическими условиями и спецификой отрасли, говорится в отчете. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек.
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алмазы
De Beers существенно сократила добычу алмазов
De Beers сократила добычу алмазов в 2024 году до 24,7 миллиона карат
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в 2024 году на 22% - до 24,712 миллиона карат с 31,865 миллиона годом ранее, сообщает компания на своем сайте.
В компании отметили, что в Ботсване производство упало на 27%, до 17,935 миллиона карат, в Намибии добыча снизилась на 4% до 2,234 миллиона карат, в Южной Африке - увеличилась на 8% и составила 2,166 миллиона карат, в Канаде - сократилась на 16%, до 2,377 миллиона карат. Реализация алмазов в прошлом году составила 17,883 миллиона карат, снизившись на 27,5%. Цена за карат выросла до 152 долларов со 147 долларов годом ранее, говорится в отчете.
Выручка группы за прошлый год упала на 23%, до 3,292 миллиарда долларов, убыток по базовому EBITDA составил 25 миллионов долларов, капитальные затраты уменьшились на 14%, до 536 миллионов долларов, говорится в отчете.
Компания полагает, что рыночные условия в краткосрочной перспективе останутся сложными в текущем году. В среднесрочной перспективе компания ожидает, что снижение производства, стабилизация спроса в Китае и нормализация уровня запасов приведут к умеренному росту цен на алмазное сырье, в то время как долгосрочные ожидания остаются благоприятными.
Материнская Anglo American при этом списала 2,9 миллиарда долларов с балансовой стоимости De Beers в связи с неблагоприятными краткосрочными макроэкономическими условиями и спецификой отрасли, говорится в отчете.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек.
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