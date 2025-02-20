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Чеканка монет обойдется России в 204 миллиона рублей в 2025 году
Чеканка монет обойдется России в 204 миллиона рублей в 2025 году - 20.02.2025, ПРАЙМ
Чеканка монет обойдется России в 204 миллиона рублей в 2025 году
Чеканка монет обойдется России примерно в 204 миллиона рублей в 2025 году, подсчитал для РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T06:16+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чеканка монет обойдется России примерно в 204 миллиона рублей в 2025 году, подсчитал для РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
"По данным Банка России, в 2016 году было выпущено 62,5 миллиона экземпляров монет. С годами выпуск монет стабильно растет примерно на 1 миллион монет в год, в 2025 году планируется выпустить уже 73 миллиона экземпляров. Если считать стоимость выпуска по данным 2008 года (последние в открытом доступе), то в 2016 году выпуск стоил примерно 174,38 миллиона рублей, в 2025 – 203,67 миллиона, однако эти данные крайне приблизительны", - рассказал эксперт.
По его словам, современные российские монеты изготавливаются из различных металлов и сплавов, выбор которых обусловлен экономичностью, долговечностью и устойчивостью к износу. Например, монеты по 10 и 50 копеек до 2006 года производились из латуни (сплав меди и цинка), что придавало им золотистый оттенок, а с середины 2006 года перешли на стальную основу с плакировкой томпаком (разновидность латуни с высоким содержанием меди), сохранив прежний внешний вид при снижении себестоимости, отметил Черновол.
Кроме того, монеты номиналом в 1 и 2 рубля с 1997 по 2009 год выпускались из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), обладающего серебристым цветом и устойчивостью к износу. С 2009 года для удешевления производства перешли на стальную основу с никелевым гальваническим покрытием, что сохранило внешний вид монет и повысило их долговечность, добавил аналитик. Пятирублевые монеты чеканились из меди, плакированной мельхиором, но после 2009 года, аналогично монетам номиналом 1 и 2 рубля, перешли на стальную основу с никелевым покрытием.
"Монеты в 10 рублей существуют в двух вариантах. Так, биметаллические монеты, выпускавшиеся до 2016 года, состояли из внутреннего диска из мельхиора и внешнего кольца из латуни. С 2017 года их заменили на монеты из стали с никелевым и латунным гальваническим покрытием, что снизило себестоимость при сохранении внешнего вида. Также с 2009 года выпускаются монеты номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием, имеющие однородный золотистый цвет", - подытожил эксперт.
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Чеканка монет обойдется России в 204 миллиона рублей в 2025 году
Эксперт Черновол: чеканка монет обойдется России в 204 миллиона рублей в 2025 году
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чеканка монет обойдется России примерно в 204 миллиона рублей в 2025 году, подсчитал для РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
"По данным Банка России, в 2016 году было выпущено 62,5 миллиона экземпляров монет. С годами выпуск монет стабильно растет примерно на 1 миллион монет в год, в 2025 году планируется выпустить уже 73 миллиона экземпляров. Если считать стоимость выпуска по данным 2008 года (последние в открытом доступе), то в 2016 году выпуск стоил примерно 174,38 миллиона рублей, в 2025 – 203,67 миллиона, однако эти данные крайне приблизительны", - рассказал эксперт.
По его словам, современные российские монеты изготавливаются из различных металлов и сплавов, выбор которых обусловлен экономичностью, долговечностью и устойчивостью к износу. Например, монеты по 10 и 50 копеек до 2006 года производились из латуни (сплав меди и цинка), что придавало им золотистый оттенок, а с середины 2006 года перешли на стальную основу с плакировкой томпаком (разновидность латуни с высоким содержанием меди), сохранив прежний внешний вид при снижении себестоимости, отметил Черновол.
Кроме того, монеты номиналом в 1 и 2 рубля с 1997 по 2009 год выпускались из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), обладающего серебристым цветом и устойчивостью к износу. С 2009 года для удешевления производства перешли на стальную основу с никелевым гальваническим покрытием, что сохранило внешний вид монет и повысило их долговечность, добавил аналитик. Пятирублевые монеты чеканились из меди, плакированной мельхиором, но после 2009 года, аналогично монетам номиналом 1 и 2 рубля, перешли на стальную основу с никелевым покрытием.
"Монеты в 10 рублей существуют в двух вариантах. Так, биметаллические монеты, выпускавшиеся до 2016 года, состояли из внутреннего диска из мельхиора и внешнего кольца из латуни. С 2017 года их заменили на монеты из стали с никелевым и латунным гальваническим покрытием, что снизило себестоимость при сохранении внешнего вида. Также с 2009 года выпускаются монеты номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием, имеющие однородный золотистый цвет", - подытожил эксперт.