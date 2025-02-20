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Эксперт оценил инвестиции в водородные проекты в России

Эксперт оценил инвестиции в водородные проекты в России - 20.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил инвестиции в водородные проекты в России

Закрепленные соглашениями инвестиции в водородные проекты в России пока оцениваются в 10-15 миллиардов рублей, или около 0,2% от глобальных вложений в сектор,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T06:31+0300

2025-02-20T06:31+0300

2025-02-20T06:31+0300

энергетика

технологии

россия

москва

сахалин

мчс

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Закрепленные соглашениями инвестиции в водородные проекты в России пока оцениваются в 10-15 миллиардов рублей, или около 0,2% от глобальных вложений в сектор, но у страны есть большой потенциал, рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов. "Общий объем закрепленных соглашениями инвестиций в различные водородные проекты в мире можно оценить в 75 долларов миллиардов по состоянию на 2024 год. В России инвестиции в этот сектор существенно скромнее, их можно оценить в 10-15 миллиардов рублей, то есть в пределах 0,2% от мировых. Тем не менее, эти средства позволили создать на Сахалине первый в России водородный полигон и в его рамках запустить несколько пилотных проектов применения водородных технологий", - сказал эксперт. Водород - не только углеродно-нейтральный, но и универсальный накопитель и "преобразователь" энергии, позволяющий за счет этого решить множество задач локальной энергетики и снабжения транспорта топливом, которые не решаются на основе ископаемого топлива, уточнил эксперт. Во многом водород важен как средство преобразования местных источников энергии в накопленное электричество, сырье для промышленности и топливо для самых разных видов транспорта везде, где транспортировка ископаемого топлива по тем или иным причинам дорогая и сложная. Чаусов отметил, что сейчас в России реализуется целый ряд проектов по применению водородных технологий: локальное энергоснабжение изолированных поселков и вышек сотовой связи с накоплением энергии в виде водорода, водородные карьерные самосвалы для угольных разрезов, водородные мусороуборочные машины для городов, мобильные водородные электростанции для МЧС. Кроме того, в России создается водородный общественный транспорт, речной и морской транспорт, запущены проекты производства водорода на базе АЭС и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). "С учетом неплохого научно-технического задела и сильной научной и инженерной школы в области водородных технологий, а также возможности использовать водородные технологии в комплексных энергетических решениях Россия имеет хорошие шансы как на развитие собственной водородной энергетики, так и на экспорт водородных решений в дружественные страны", - подчеркнул Чаусов. Однако, добавил он, реализация этого потенциала требует государственной воли и поддержки, поскольку во всем мире водородная энергетика - очень молодая, формирующаяся отрасль, риски и сложности в которой сегодня компенсируются государственным капиталом и помощью. Без нее национальные компании рискуют в итоге проиграть конкуренцию на этом формирующимся рынке водородных технологий, заключил он.

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технологии, россия, москва, сахалин, мчс