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СМИ: Лондон и Париж хотят получить воздушную поддержку для сил на Украине

СМИ: Лондон и Париж хотят получить воздушную поддержку для сил на Украине - 20.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Лондон и Париж хотят получить воздушную поддержку для сил на Украине

Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования, передает... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T02:11+0300

2025-02-20T02:11+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования, передает агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников. "Соединенное Королевство и Франция готовят планы "сил заверения" под руководством Европы для Украины, чтобы гарантировать, что Россия не нападет на страну снова, если будут достигнуты прекращение огня и мирное соглашение. По словам западных чиновников, план зависит от согласия президента (США - ред.) Дональда Трампа предоставить силам защиту США, в том числе авиацию и разведку, и будет в первую очередь охранять воздушное пространство Украины и Черное море", - передает агентство. Согласно собеседникам агентства, вероятно, этот план потребует развертывания до 30 тысяч солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. Согласно агентству, премьер-министр Великобритании в ходе визита в США на следующей неделе попытается получить согласие Трампа. Как передает агентство, за прошедшую неделю обсуждались различные варианты размещения сил: от войск "прикрытия" до полноценных миротворческих сил, развернутых по динии фронта из более чем 100 тысяч военнослужащих. Чиновники сообщили агентству, что план Лондона и Парижа скромнее и сосредоточен на техническом мониторинге границы. Они предполагают, что таких масштабов развертывания в сочетании с воздушной поддержкой США будет достаточно для защиты Украины. По словам собеседников агентства, авиация может быть размещена в Польше и Румынии, а сухопутные силы - на их восточных границах для быстрого развертывания на Украине в случае необходимости. Кроме того, две оперативные группы могут быть развернуты в Черном море для мероприятий по разминированию и патрулированию вод, передает агентство. Ранее Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько военных могут быть направлены на Украину и какие задачи они будут выполнять. По итогам неформальной встречи по Украине ряда европейских лидеров в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных из стран Европы, в том числе из Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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мировая экономика, украина, сша, великобритания, дональд трамп, юрий ушаков, эммануэль макрон, washington post, нато, мид рф