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Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС - 20.02.2025, ПРАЙМ
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС
Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T20:20+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Она напомнила, что в 2024 году в программу было привлечено 216 миллиардов рублей. "Как минимум, удвоить надо, если получится, то и утроить. 500-750 миллиардов рублей, мне кажется, что это вполне реальная, наверное, сумма", - сказала она в кулуарах конференции "Рынок коллективных инвестиций – от первого триллиона до места в портфеле каждого инвестора", говоря об ожиданиях на 2025 год. ПДС - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.
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программа долгосрочных сбережений, прогноз
Экономика, программа долгосрочных сбережений, прогноз
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС
ЦБ: объем привлеченных в ПДС средств в 2025 г может вырасти до 500-750 млрд руб
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
Она напомнила, что в 2024 году в программу было привлечено 216 миллиардов рублей.
"Как минимум, удвоить надо, если получится, то и утроить. 500-750 миллиардов рублей, мне кажется, что это вполне реальная, наверное, сумма", - сказала она в кулуарах конференции "Рынок коллективных инвестиций – от первого триллиона до места в портфеле каждого инвестора", говоря об ожиданиях на 2025 год.
Минфин назвал ожидаемый к концу года объем вложений по ПДС
ПДС - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.