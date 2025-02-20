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Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС

Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС - 20.02.2025, ПРАЙМ

Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС

Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

программа долгосрочных сбережений

прогноз

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Она напомнила, что в 2024 году в программу было привлечено 216 миллиардов рублей. "Как минимум, удвоить надо, если получится, то и утроить. 500-750 миллиардов рублей, мне кажется, что это вполне реальная, наверное, сумма", - сказала она в кулуарах конференции "Рынок коллективных инвестиций – от первого триллиона до места в портфеле каждого инвестора", говоря об ожиданиях на 2025 год. ПДС - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.

https://1prime.ru/20241226/minfin-853880462.html

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программа долгосрочных сбережений, прогноз