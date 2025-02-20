Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/pds-855117252.html
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС - 20.02.2025, ПРАЙМ
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС
Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T20:20+0300
2025-02-20T20:22+0300
экономика
программа долгосрочных сбережений
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Она напомнила, что в 2024 году в программу было привлечено 216 миллиардов рублей. "Как минимум, удвоить надо, если получится, то и утроить. 500-750 миллиардов рублей, мне кажется, что это вполне реальная, наверное, сумма", - сказала она в кулуарах конференции "Рынок коллективных инвестиций – от первого триллиона до места в портфеле каждого инвестора", говоря об ожиданиях на 2025 год. ПДС - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.
https://1prime.ru/20241226/minfin-853880462.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
программа долгосрочных сбережений, прогноз
Экономика, программа долгосрочных сбережений, прогноз
20:20 20.02.2025 (обновлено: 20:22 20.02.2025)
 
Банк России дал прогноз по росту вложений в ПДС

ЦБ: объем привлеченных в ПДС средств в 2025 г может вырасти до 500-750 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России считает реальным увеличение объема привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году до 500-750 миллиардов рублей, рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
Она напомнила, что в 2024 году в программу было привлечено 216 миллиардов рублей.
"Как минимум, удвоить надо, если получится, то и утроить. 500-750 миллиардов рублей, мне кажется, что это вполне реальная, наверное, сумма", - сказала она в кулуарах конференции "Рынок коллективных инвестиций – от первого триллиона до места в портфеле каждого инвестора", говоря об ожиданиях на 2025 год.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Минфин назвал ожидаемый к концу года объем вложений по ПДС
26 декабря 2024, 13:42
ПДС - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.
 
Экономикапрограмма долгосрочных сбереженийпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала