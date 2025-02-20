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Минэкономразвития внесло проект "О платформенной экономике" - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Минэкономразвития внесло проект "О платформенной экономике"
Минэкономразвития внесло проект "О платформенной экономике" - 20.02.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития внесло проект "О платформенной экономике"
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:07+0300
2025-02-20T12:07+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства. "В соответствии с поручением премьер-министра Минэкономразвития России внесло проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" в правительство РФ. Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что основное регулирование нового законопроекта сосредоточено на решении вопросов деятельности посреднических цифровых платформ. "В законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и др. Кроме того, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров", - продолжили в Минэкономразвития. "Законопроектом также уточняется порядок действий при обнаружении недостатков товаров или услуг. В частности, будет реализован функционал предъявления требований к продавцу (или исполнителю) по возврату товаров (через ПВЗ или курьерской доставкой) и денежных средств непосредственно на самой платформе. Отдельными пунктами вводится правовая определенность между платформами и заказчиками с партнерами- исполнителями услуг - физлицами (ИП или самозанятыми)", - пояснили в министерстве. Там также добавили, что рассчитывают на внесение законопроекта в Госдуму в первом квартале. "В случае принятия закон вступит в силу в сентябре 2025 года", - заключили в министерстве.
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россия, госдума, рф
Экономика, РОССИЯ, Госдума, РФ
12:07 20.02.2025
 
Минэкономразвития внесло проект "О платформенной экономике"

Минэкономразвития внесло в правительство проект "О платформенной экономике"

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект "О платформенной экономике", сообщила в четверг пресс-служба министерства.
"В соответствии с поручением премьер-министра Минэкономразвития России внесло проект федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" в правительство РФ. Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что основное регулирование нового законопроекта сосредоточено на решении вопросов деятельности посреднических цифровых платформ.
"В законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и др. Кроме того, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров", - продолжили в Минэкономразвития.
"Законопроектом также уточняется порядок действий при обнаружении недостатков товаров или услуг. В частности, будет реализован функционал предъявления требований к продавцу (или исполнителю) по возврату товаров (через ПВЗ или курьерской доставкой) и денежных средств непосредственно на самой платформе. Отдельными пунктами вводится правовая определенность между платформами и заказчиками с партнерами- исполнителями услуг - физлицами (ИП или самозанятыми)", - пояснили в министерстве.
Там также добавили, что рассчитывают на внесение законопроекта в Госдуму в первом квартале.
"В случае принятия закон вступит в силу в сентябре 2025 года", - заключили в министерстве.
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