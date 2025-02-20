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Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1%
Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1% - 20.02.2025, ПРАЙМ
Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1%
Количество выданных в России кредитов наличными после пяти месяцев непрерывного снижения в январе выросло на 4,1% к декабрю, до 1,29 миллиона кредитов, сообщили | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T07:22+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество выданных в России кредитов наличными после пяти месяцев непрерывного снижения в январе выросло на 4,1% к декабрю, до 1,29 миллиона кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных кредитов наличными в январе 2025 года составило 1,29 миллиона единиц, немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 4,1% (в декабре 2024 года – 1,24 миллиона единиц). При этом данный рост был зафиксирован после 5 месяцев непрерывного сокращения количества выданных кредитов наличными", - говорится в сообщении.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача кредитов наличными в январе 2025 года, напротив, серьезно сократилась - на 41,7% (в январе 2024 года было выдано 2,22 миллиона кредитов).
Среди 10 регионов-лидеров наибольшее количество кредитов наличными в январе 2025 года было выдано в Москве (86,2 тысячи), Московской области (74 тысячи), Краснодарском крае (55 тысяч), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (47,7 тысячи), а также в Свердловской области (45,6 тысячи).
При этом наиболее серьезный рост числа выданных потребкредитов в регионах РФ в январе по сравнению с декабрем был зафиксирован в Московской и Ростовской областях (на 6,5% и 6,4% соответственно), Москве (+5,5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (на 4,8% и 4,1%).
"С августа по декабрь 2024 года наблюдалось падение выдачи кредитов наличными, пик которого пришелся на конец прошлого года… Поэтому, несмотря на небольшой рост в январе, пока рано говорить об окончании периода сокращения выдачи. Очевидно, что высокие темпы "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования в последние месяцы 2024 года стали следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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финансы, банки, россия, москва, московская область, краснодарский край, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край, Алексей Волков, НБКИ
Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1%
НБКИ: число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1% к декабрю
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество выданных в России кредитов наличными после пяти месяцев непрерывного снижения в январе выросло на 4,1% к декабрю, до 1,29 миллиона кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных кредитов наличными в январе 2025 года составило 1,29 миллиона единиц, немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 4,1% (в декабре 2024 года – 1,24 миллиона единиц). При этом данный рост был зафиксирован после 5 месяцев непрерывного сокращения количества выданных кредитов наличными", - говорится в сообщении.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача кредитов наличными в январе 2025 года, напротив, серьезно сократилась - на 41,7% (в январе 2024 года было выдано 2,22 миллиона кредитов).
Среди 10 регионов-лидеров наибольшее количество кредитов наличными в январе 2025 года было выдано в Москве (86,2 тысячи), Московской области (74 тысячи), Краснодарском крае (55 тысяч), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (47,7 тысячи), а также в Свердловской области (45,6 тысячи).
При этом наиболее серьезный рост числа выданных потребкредитов в регионах РФ в январе по сравнению с декабрем был зафиксирован в Московской и Ростовской областях (на 6,5% и 6,4% соответственно), Москве (+5,5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (на 4,8% и 4,1%).
"С августа по декабрь 2024 года наблюдалось падение выдачи кредитов наличными, пик которого пришелся на конец прошлого года… Поэтому, несмотря на небольшой рост в январе, пока рано говорить об окончании периода сокращения выдачи. Очевидно, что высокие темпы "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования в последние месяцы 2024 года стали следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.