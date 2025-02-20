https://1prime.ru/20250220/rossija-855089392.html

Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1%

Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1% - 20.02.2025, ПРАЙМ

Число выданных в России кредитов наличными выросло на 4,1%

Количество выданных в России кредитов наличными после пяти месяцев непрерывного снижения в январе выросло на 4,1% к декабрю, до 1,29 миллиона кредитов, сообщили | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T07:22+0300

2025-02-20T07:22+0300

2025-02-20T07:22+0300

финансы

банки

россия

москва

московская область

краснодарский край

алексей волков

нбки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855089392.jpg?1740025366

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество выданных в России кредитов наличными после пяти месяцев непрерывного снижения в январе выросло на 4,1% к декабрю, до 1,29 миллиона кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных кредитов наличными в январе 2025 года составило 1,29 миллиона единиц, немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 4,1% (в декабре 2024 года – 1,24 миллиона единиц). При этом данный рост был зафиксирован после 5 месяцев непрерывного сокращения количества выданных кредитов наличными", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача кредитов наличными в январе 2025 года, напротив, серьезно сократилась - на 41,7% (в январе 2024 года было выдано 2,22 миллиона кредитов). Среди 10 регионов-лидеров наибольшее количество кредитов наличными в январе 2025 года было выдано в Москве (86,2 тысячи), Московской области (74 тысячи), Краснодарском крае (55 тысяч), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (47,7 тысячи), а также в Свердловской области (45,6 тысячи). При этом наиболее серьезный рост числа выданных потребкредитов в регионах РФ в январе по сравнению с декабрем был зафиксирован в Московской и Ростовской областях (на 6,5% и 6,4% соответственно), Москве (+5,5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (на 4,8% и 4,1%). "С августа по декабрь 2024 года наблюдалось падение выдачи кредитов наличными, пик которого пришелся на конец прошлого года… Поэтому, несмотря на небольшой рост в январе, пока рано говорить об окончании периода сокращения выдачи. Очевидно, что высокие темпы "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования в последние месяцы 2024 года стали следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

москва

московская область

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, московская область, краснодарский край, алексей волков, нбки