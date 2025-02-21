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Бербок пригрозила США разрывом связей

Бербок пригрозила США разрывом связей - 21.02.2025, ПРАЙМ

Бербок пригрозила США разрывом связей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала усилить давление на... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T20:12+0300

2025-02-21T20:12+0300

2025-02-21T20:12+0300

политика

анналена бербок

угроза

сша

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БЕРЛИН, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала усилить давление на США и упомянула в этой связи политику "Zeitenwende" (смена эпохи, поворотный момент, ред.), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. "Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира", – сказала она, комментируя переговоры США с Россией по Украине. Её слова приводит новостное агентство DPA. В то же время Бербок в контексте германо-американских отношений призвала к тому, чтобы обождать дальнейшего развития событий, так как "ничего ещё не решено". "Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", - подчеркнула она. Министр добавила, что, на её взгляд, никто не имеет права "принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев – и это четкая позиция Германии". Термин о смене эпох ранее ввел канцлер Германии Олаф Шольц после начала СВО на Украине, в рамках данной политики Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой и переориентировался с дешёвого российского газа на дорогой СПГ из США. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. В это воскресенье в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).

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анналена бербок, угроза, сша