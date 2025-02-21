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"Европа не превыше всего". В Дании высказались про отношение к странам ЕС

"Европа не превыше всего". В Дании высказались про отношение к странам ЕС - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Европа не превыше всего". В Дании высказались про отношение к странам ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила несогласие с концепцией приоритета Европы над другими странами, подчеркнув свою приверженность поддержанию... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T10:45+0300

2025-02-21T10:45+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила несогласие с концепцией приоритета Европы над другими странами, подчеркнув свою приверженность поддержанию тесных связей и сотрудничества с Соединенными Штатами.За несколько дней до этого вице-президент США Джей-Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, подверг критике европейские государства. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или простым элементам глобальной экономики. По его мнению, главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а внутренние проблемы, приведя в пример отмену результатов выборов в Румынии и возможность повторения подобного сценария в Германии."Я, как вы знаете, в душе трансатлантик. Я буду бороться за наше союзничество и постараюсь убедить всех держаться вместе... Я не верю в стратегию "Дания превыше всего" или "Европа превыше всего". Я верю в общую приверженность демократии и сотрудничеству прежде всего", - заявила Фредериксен в интервью изданию Time. По её мнению, стратегия "Америка прежде всего", продвигаемая бывшим президентом США Дональдом Трампом, является не просто лозунгом, а глубоким убеждением, которое разделяют многие американцы.В газете Monde ранее отмечалось, что Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала существенный разрыв в отношениях между ЕС и США. Это, по мнению издания, требует от Европы увеличения инвестиций в свою оборону, в том числе за счет использования замороженных российских активов. Газета подчеркнула, что Европа оказалась в "зависимости" от союзника, который "ведет себя скорее как противник", и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на военные нужды.Ранее Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточный вклад в обороноспособность НАТО и настаивал на увеличении военных расходов до 5% от ВВП. В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заверял, что США на данный момент не планируют сокращать свое военное присутствие в Европе.

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