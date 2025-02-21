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Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу утром - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу утром
Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу утром - 21.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу утром
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром в основном растут после публикации данных по инфляции в Японии и индекса деловой... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T08:08+0300
2025-02-21T08:08+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром в основном растут после публикации данных по инфляции в Японии и индекса деловой активности в Австралии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3 376,72 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,35%, до 2 084,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,88%, до 23 227,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,22%, до 2 648,12 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 299,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,03%, до 38 689 пунктов. Согласно опубликованным ранее в пятницу данным, годовая инфляция в Японии по итогам января ускорилась до 4% с 3,6% месяцем ранее. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. При этом также была опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, согласно которой показатель поднялся до 51,2 пункта с 51,1 пункта в январе, достигнув самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Аналитики ожидали снижения показателя до 50,6 пункта.
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рынки, торги, индексы, япония, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, hang seng index, shenzhen composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, KOSPI, Hang Seng Index, Shenzhen Composite
08:08 21.02.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут в пятницу утром

Фондовые индексы АТР растут после публикации данных по Японии и Австралии

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром в основном растут после публикации данных по инфляции в Японии и индекса деловой активности в Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3 376,72 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,35%, до 2 084,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,88%, до 23 227,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,22%, до 2 648,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, до 8 299,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,03%, до 38 689 пунктов.
Согласно опубликованным ранее в пятницу данным, годовая инфляция в Японии по итогам января ускорилась до 4% с 3,6% месяцем ранее. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.
При этом также была опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, согласно которой показатель поднялся до 51,2 пункта с 51,1 пункта в январе, достигнув самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Аналитики ожидали снижения показателя до 50,6 пункта.
Котировки, сток
Фондовые индексы АТР преимущественно снизились
Вчера, 13:59
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыЯПОНИЯАВСТРАЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионKOSPIHang Seng IndexShenzhen Composite
 
 
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