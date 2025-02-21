https://1prime.ru/20250221/kabmin-855126895.html

Кабмин расширил меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Кабмин расширил меры поддержки домохозяйств с электроотоплением - 21.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин расширил меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением, принято постановление, которое предполагает пересчёт стоимости электроэнергии с начала... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:36+0300

2025-02-21T09:36+0300

2025-02-21T09:36+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением, принято постановление, которое предполагает пересчёт стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство расширило возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для людей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками. Решение принято с учётом обращений граждан. Оно позволит поддержать добросовестных потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения", - говорится в сообщении. С этого года в России введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления при наличии перекрёстного субсидирования. Максимальное значение объёмов потребления электрической энергии в первом диапазоне составляет не более 3900 кВт·ч в месяц, во втором – от 3900 до 6000 кВт·ч в месяц, в третьем – более 6000 кВт·ч в месяц. При этом в регионах, где уровень газификации населения не превышает 5%, по решению региональной власти для граждан, проживающих в жилых домах, не газифицированных и оборудованных электроотопительными установками, в январе – апреле 2025 года может применяться повышающий сезонный коэффициент – 1,8 к максимальному значению для первого (3900 кВт·ч в месяц) и второго (6000 кВт·ч в месяц) диапазона объёмов электропотребления. "Новым постановлением правительства эта норма скорректирована. Теперь повышающий коэффициент 1,8 для граждан, проживающих в жилых или садовых домах, оборудованных электроотопительными установками, по решению региональных властей может применяться в любом субъекте страны в течение всего отопительного сезона (в каждом регионе свой период) независимо от диапазона потребления", - отмечается в сообщении. Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населённых пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления. "Принятое постановление предполагает пересчёт стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками. Кроме того, региональные власти должны будут не позднее 1 марта 2025 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8", - указали в кабине.

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россия, правительство