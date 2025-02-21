https://1prime.ru/20250221/khleb-855137627.html
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке хлеба в России стабильной
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке хлеба в России стабильной - 21.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке хлеба в России стабильной
Ситуация на российском рынке хлеба стабильна: рынок насыщен продукцией, а существенного роста цен не наблюдается, сообщил Минсельхоз РФ. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:57+0300
2025-02-21T14:57+0300
2025-02-21T14:57+0300
экономика
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/37/842303790_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9126be27680579f7ecdf19d4eefd2cab.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке хлеба стабильна: рынок насыщен продукцией, а существенного роста цен не наблюдается, сообщил Минсельхоз РФ. Ранее в пятницу "Ведомости" написали, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта 2025 года отпускных цен на 10-12%. "Ситуация на рынке хлеба стабильна. В прошлом году было произведено порядка 6,3 миллиона тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. По состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки – 61,6 рубля за килограмм. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний̆ месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в Минсельхозе, внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор, а стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба. Однако в министерстве отметили рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов. В торговой сети "Магнит" на запрос министерства ответили, что массовых обращений от поставщиков о росте отпускных цен на хлеб нет - о повышении заявили лишь 7% от общего числа партнеров сети. Там также добавили, что средняя наценка на хлебобулочные изделия с 2020 года снижается и по итогам 2024 года не превышала 3,3%.
https://1prime.ru/20250130/khleb-854563234.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/37/842303790_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfc093e9eae0649eef808e00f4845444.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке хлеба в России стабильной
Минсельхоз: ситуация на рынке хлеба в РФ стабильна, существенного роста цен нет
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке хлеба стабильна: рынок насыщен продукцией, а существенного роста цен не наблюдается, сообщил Минсельхоз РФ.
Ранее в пятницу "Ведомости" написали, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта 2025 года отпускных цен на 10-12%.
"Ситуация на рынке хлеба стабильна. В прошлом году было произведено порядка 6,3 миллиона тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. По состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки – 61,6 рубля за килограмм. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний̆ месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минсельхозе, внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор, а стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба. Однако в министерстве отметили рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов.
В торговой сети "Магнит" на запрос министерства ответили, что массовых обращений от поставщиков о росте отпускных цен на хлеб нет - о повышении заявили лишь 7% от общего числа партнеров сети. Там также добавили, что средняя наценка на хлебобулочные изделия с 2020 года снижается и по итогам 2024 года не превышала 3,3%.
В Минсельхозе рассказали о динамике цен на хлеб