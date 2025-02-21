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Путин сделал предположение о будущем Маска - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Путин сделал предположение о будущем Маска
Путин сделал предположение о будущем Маска - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин сделал предположение о будущем Маска
Американский предприниматель Илон Маск после того, как закончит реформировать административные органы США, займется наукой, российские компании могут с ним... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T22:01+0300
2025-02-21T22:02+0300
владимир путин
илон маск
сотрудничество
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск после того, как закончит реформировать административные органы США, займется наукой, российские компании могут с ним сотрудничать, считает президент России Владимир Путин. Маск сейчас возглавляет новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". На Форуме будущих технологий Путин посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс показал Путину мягкую биосовместимую матрицу, которая необходима для обнаружения и предотвращения повреждения участков коры головного мозга, например, речевых зон, во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс назвал эту технологию российским ответом Маску, чья компания Neuralink занимается разработкой мозгового импланта. Кроме того, Зауэрс представил президенту разрабатываемые в России устройства накопления энергии, которые способны обеспечить импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Они могут применяться в таких областях, как специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника. Зауэрс назвал технологию "вторым ответом" России Маску. "Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать", - сказал Путин. Зауэрс, в свою очередь, отметил, что батареи можно было бы установить в космический корабль SpaceX, чья энерговооруженность на 10% меньше, чем представленные батареи российской разработки.
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владимир путин, илон маск, сотрудничество
Владимир Путин, Илон Маск, сотрудничество
22:01 21.02.2025 (обновлено: 22:02 21.02.2025)
 
Путин сделал предположение о будущем Маска

Путин считает, что Маск займется наукой завершения реформы госорганов США

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . SpaceX Flickr
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск после того, как закончит реформировать административные органы США, займется наукой, российские компании могут с ним сотрудничать, считает президент России Владимир Путин.
Маск сейчас возглавляет новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
На Форуме будущих технологий Путин посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс показал Путину мягкую биосовместимую матрицу, которая необходима для обнаружения и предотвращения повреждения участков коры головного мозга, например, речевых зон, во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс назвал эту технологию российским ответом Маску, чья компания Neuralink занимается разработкой мозгового импланта.
Кроме того, Зауэрс представил президенту разрабатываемые в России устройства накопления энергии, которые способны обеспечить импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Они могут применяться в таких областях, как специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника. Зауэрс назвал технологию "вторым ответом" России Маску.
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"Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать", - сказал Путин.
Зауэрс, в свою очередь, отметил, что батареи можно было бы установить в космический корабль SpaceX, чья энерговооруженность на 10% меньше, чем представленные батареи российской разработки.
 
Владимир ПутинИлон Масксотрудничество
 
 
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