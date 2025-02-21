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В Минздраве рассказали о заболеваемости метапневмовирусом в России - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В Минздраве рассказали о заболеваемости метапневмовирусом в России
В Минздраве рассказали о заболеваемости метапневмовирусом в России - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Минздраве рассказали о заболеваемости метапневмовирусом в России
Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:42+0300
2025-02-21T14:42+0300
минздрав
заболеваемость
россия
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. "Заболеваемость метапневмовирусом на территории Российской Федерации остается низкой. По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года. По словам Чуланова, важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ и, по возможности – мест скопления людей.
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минздрав, заболеваемость, россия
Минздрав, заболеваемость, РОССИЯ
14:42 21.02.2025
 
В Минздраве рассказали о заболеваемости метапневмовирусом в России

Эксперт Минздрава: заболеваемость метапневмовирусом в России остается низкой

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.
"Заболеваемость метапневмовирусом на территории Российской Федерации остается низкой. По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
14 февраля, 18:13
По словам Чуланова, важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ и, по возможности – мест скопления людей.
 
МинздравзаболеваемостьРОССИЯ
 
 
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