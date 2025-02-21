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МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом
МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом - 21.02.2025, ПРАЙМ
МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом
Московский подросток стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его забрать украшения из дома и отправиться во Владимирскую область для передачи денег. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T09:51+0300
2025-02-21T09:51+0300
2025-02-21T09:53+0300
мошенничество
общество
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Московский подросток стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его забрать украшения из дома и отправиться во Владимирскую область для передачи денег. Это свидетельствует о том, что схема с "похищением" по-прежнему применяется аферистами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", - написала Волк своем Telegram-канале. Волк привела пример с якобы похищением ребенка с требованием выкупа. Такие случаи похищений продолжают использоваться мошенниками в России, заявила официальный представитель МВД, Ирина Волк. Однако в этом случае мать подростка обратилась в полицию, и ребенка быстро нашли.Молодой человек находится в безопасности, деньги он не успел передать мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело и продолжает искать причастных к преступлению.
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общество , мвд
Мошенничество, Общество , МВД
МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом
МВД на примере с уехавшим во Владимир подростком напомнило о схеме аферистов с выкупом
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Московский подросток стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его забрать украшения из дома и отправиться во Владимирскую область для передачи денег. Это свидетельствует о том, что схема с "похищением" по-прежнему применяется аферистами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", - написала Волк своем Telegram-канале.
Волк привела пример с якобы похищением ребенка с требованием выкупа. Такие случаи похищений продолжают использоваться мошенниками в России, заявила официальный представитель МВД, Ирина Волк. Однако в этом случае мать подростка обратилась в полицию, и ребенка быстро нашли.
Молодой человек находится в безопасности, деньги он не успел передать мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело и продолжает искать причастных к преступлению.
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