https://1prime.ru/20250221/moshenniki-855127282.html

МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом

МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом - 21.02.2025, ПРАЙМ

МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом

Московский подросток стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его забрать украшения из дома и отправиться во Владимирскую область для передачи денег. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:51+0300

2025-02-21T09:51+0300

2025-02-21T09:53+0300

мошенничество

общество

мвд

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Московский подросток стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его забрать украшения из дома и отправиться во Владимирскую область для передачи денег. Это свидетельствует о том, что схема с "похищением" по-прежнему применяется аферистами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", - написала Волк своем Telegram-канале. Волк привела пример с якобы похищением ребенка с требованием выкупа. Такие случаи похищений продолжают использоваться мошенниками в России, заявила официальный представитель МВД, Ирина Волк. Однако в этом случае мать подростка обратилась в полицию, и ребенка быстро нашли.Молодой человек находится в безопасности, деньги он не успел передать мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело и продолжает искать причастных к преступлению.

https://1prime.ru/20250221/sber-855126096.html

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общество , мвд