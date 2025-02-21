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Более десяти глав минобороны Евросоюза обсудят усиление помощи Украине

Более десяти глав минобороны Евросоюза обсудят усиление помощи Украине - 21.02.2025, ПРАЙМ

Более десяти глав минобороны Евросоюза обсудят усиление помощи Украине

Франция и Эстония проведут в понедельник встречу в видеоформате глав министерств обороны более 10 европейских стран для обсуждения усиления помощи Киеву,... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T20:10+0300

2025-02-21T20:10+0300

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политика

европа

минобороны

помощь украине

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Франция и Эстония проведут в понедельник встречу в видеоформате глав министерств обороны более 10 европейских стран для обсуждения усиления помощи Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В пятницу портал Axios со ссылкой на чиновников сообщил, что Владимир Зеленский так разозлил президента США Дональда Трампа во время переговоров Вашингтона с Москвой, что американский лидер был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине. "Франция и Эстония проведут в понедельник встречу министров обороны европейских стран, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины... В видеоконференции примут участие около дюжины коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО", - говорится в сообщении. Как пишет агентство, европейские лидеры спешат разработать новые планы по обороне на фоне перспективы прекращения США военной и финансовой поддержки Украины. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Россия и соединенные Штаты договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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европа, минобороны, помощь украине