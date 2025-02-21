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В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов
В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов - 21.02.2025, ПРАЙМ
В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов
Двадцать пять патентов, три технологии и одна разработка Томского государственного университета совместно с крупной нефтегазовой компанией, связанные с очисткой | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T03:30+0300
2025-02-21T03:30+0300
россия
москва
тамань
краснодарский край
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Двадцать пять патентов, три технологии и одна разработка Томского государственного университета совместно с крупной нефтегазовой компанией, связанные с очисткой воды от нефтепродуктов, имеют положительное заключение государственной экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Научно-исследовательского института Центра экологической промышленной политики. "НИИ "Центр экологической промышленной политики" проанализировал базу патентов, связанных с извлечением нефтепродуктов и очисткой загрязненных нефтепродуктами вод, а также перечень технологий, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). В целом, выявлены 25 патентов, три технологии с положительным заключением ГЭЭ и совместная разработка Томского государственного университета и одной из крупных нефтегазовых компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что перечень патентов включает модели, относящиеся к устройствам по очистке воды от нефтяных загрязнений, некоторые изобретения относятся к области биотехнологий - микробиологической очистке почвы и воды от нефтепродуктов. В числе патентов также полезные модели с использованием биосорбентов, отметили в институте. "Анализ проведен во исполнение плана ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленного крушением танкеров в Керченском проливе, утвержденного протоколом заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - сообщили в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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192
40
192
40
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россия, москва, тамань, краснодарский край
РОССИЯ, МОСКВА, Тамань, Краснодарский край
03:30 21.02.2025
 
В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов

В Томске выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Двадцать пять патентов, три технологии и одна разработка Томского государственного университета совместно с крупной нефтегазовой компанией, связанные с очисткой воды от нефтепродуктов, имеют положительное заключение государственной экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Научно-исследовательского института Центра экологической промышленной политики.
"НИИ "Центр экологической промышленной политики" проанализировал базу патентов, связанных с извлечением нефтепродуктов и очисткой загрязненных нефтепродуктами вод, а также перечень технологий, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). В целом, выявлены 25 патентов, три технологии с положительным заключением ГЭЭ и совместная разработка Томского государственного университета и одной из крупных нефтегазовых компаний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перечень патентов включает модели, относящиеся к устройствам по очистке воды от нефтяных загрязнений, некоторые изобретения относятся к области биотехнологий - микробиологической очистке почвы и воды от нефтепродуктов. В числе патентов также полезные модели с использованием биосорбентов, отметили в институте.
"Анализ проведен во исполнение плана ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленного крушением танкеров в Керченском проливе, утвержденного протоколом заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - сообщили в пресс-службе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
 
РОССИЯМОСКВАТаманьКраснодарский край
 
 
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