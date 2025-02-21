https://1prime.ru/20250221/rossija-855121521.html

В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов

В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов - 21.02.2025, ПРАЙМ

В России выявили 25 патентов, связанных с очисткой воды от нефтепродуктов

Двадцать пять патентов, три технологии и одна разработка Томского государственного университета совместно с крупной нефтегазовой компанией, связанные с очисткой | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T03:30+0300

2025-02-21T03:30+0300

2025-02-21T03:30+0300

россия

москва

тамань

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855121521.jpg?1740097810

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Двадцать пять патентов, три технологии и одна разработка Томского государственного университета совместно с крупной нефтегазовой компанией, связанные с очисткой воды от нефтепродуктов, имеют положительное заключение государственной экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Научно-исследовательского института Центра экологической промышленной политики. "НИИ "Центр экологической промышленной политики" проанализировал базу патентов, связанных с извлечением нефтепродуктов и очисткой загрязненных нефтепродуктами вод, а также перечень технологий, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). В целом, выявлены 25 патентов, три технологии с положительным заключением ГЭЭ и совместная разработка Томского государственного университета и одной из крупных нефтегазовых компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что перечень патентов включает модели, относящиеся к устройствам по очистке воды от нефтяных загрязнений, некоторые изобретения относятся к области биотехнологий - микробиологической очистке почвы и воды от нефтепродуктов. В числе патентов также полезные модели с использованием биосорбентов, отметили в институте. "Анализ проведен во исполнение плана ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленного крушением танкеров в Керченском проливе, утвержденного протоколом заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - сообщили в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

москва

тамань

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, тамань, краснодарский край