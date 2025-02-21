https://1prime.ru/20250221/snjatie-855120273.html

Снятие ареста со счетов "Волгонефти-239" позволит ускорить утилизацию

Снятие ареста со счетов "Волгонефти-239" позволит ускорить утилизацию - 21.02.2025, ПРАЙМ

Снятие ареста со счетов "Волгонефти-239" позволит ускорить утилизацию

Снятие ареста со счетов судовладельца "Волгонефти-239", севшего на мель у порта Тамань, позволит ускорить утилизацию кормовой части танкера и завершить работы... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T00:20+0300

2025-02-21T00:20+0300

2025-02-21T00:20+0300

россия

бизнес

тамань

севастополь

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855120273.jpg?1740086423

КРАСНОДАР, 21 фев - ПРАЙМ. Снятие ареста со счетов судовладельца "Волгонефти-239", севшего на мель у порта Тамань, позволит ускорить утилизацию кормовой части танкера и завершить работы по ней задолго до 31 марта, заявил РИА Новости представитель "Волгатранснефти". По его словам, "акционеры нашли возможность выполнить первый платёж по договору на утилизацию и начать работы" по удалению из воды кормы, несмотря на блокировку всех счетов компании по ходатайству следователей СК в рамках возбуждённого уголовного дела. "Для проведения следующих платежей расчётные счета судовладельца наконец-то разблокированы благодаря пониманию ситуации руководством СК и работе оперштаба по ликвидации последствий аварии, что позволит произвести полную оплату по договору и завершить работы по утилизации задолго до намеченного срока – 31 марта 2025 года", - сообщили в компании. Собеседник уточнил, что снятие ареста со счетов позволило собственными силами "полностью оплатить договор по удалению кормовой части судна". Произведено уже более 50% работ по разборке и утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239". Демонтаж кормовой части "Волгонефти-239" планируется завершить до 31 марта, сообщили ранее в правительстве РФ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

тамань

севастополь

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, тамань, севастополь, рф, ск рф