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ГК Бамтоннельстрой-Мост купила контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс" - 22.02.2025, ПРАЙМ
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ГК Бамтоннельстрой-Мост купила контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс"
ГК Бамтоннельстрой-Мост купила контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс" - 22.02.2025, ПРАЙМ
ГК Бамтоннельстрой-Мост купила контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс"
ГК Бамтоннельстрой-Мост приобрела контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс". | 22.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ГК Бамтоннельстрой-Мост приобрела контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс"."Метрогипротранс" был основан в 1933 году и является крупнейшим проектно-изыскательским институтом России в области комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры. В советские времена коллектив компании был награжден Орденом Октябрьской Революции и Орденом Трудового Красного Знамени.За свою историю компания разработала проекты строительства всех находящихся сегодня в эксплуатации линий Московского метрополитена, крупных городов России, стран СНГ и др.Специалисты "Метрогипротранса" проектируют линии метрополитена, тоннели, мосты, железные и автомобильные дороги, легкорельсовый транспорт, сложные транспортные развязки, городские подземные пересечения, порты и аэропорты.Среди компетенций компании: инжиниринг и технологии; комплексное проектирование; консультирование и согласование; проработка проектов и привлечение финансирования ГЧП; геология, геодезия и трассировка; электроснабжение и автоматизация; тепло-сантехнические системы.В портфеле компании - 22 метрополитена в мире; все 16 метрополитенов, построенных в СССР; 205 из 258 станций московского метро; 2100 километров тоннелей и 1850 мостов; 1500 километров железных дорог и 100 километров объектов автодорожной инфраструктуры; 770 километров ВСМ Москва-Казань, а также 350 тысяч квадратных метров терминалов аэропортов.География проектов "Метрогипротранса" охватывает Российскую Федерацию, Содружество Независимых Государств (СНГ), страны Восточной Европы, Евразийского экономического союза, Европейского союза, Балканского полуострова, Закавказья, Центральной и Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
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россия, строительство
Экономика, РОССИЯ, строительство
16:19 22.02.2025 (обновлено: 16:28 22.02.2025)
 

ГК Бамтоннельстрой-Мост купила контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Москва-сити"
Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ГК Бамтоннельстрой-Мост приобрела контрольный пакет акций АО "Метрогипротранс".
"Метрогипротранс" был основан в 1933 году и является крупнейшим проектно-изыскательским институтом России в области комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры. В советские времена коллектив компании был награжден Орденом Октябрьской Революции и Орденом Трудового Красного Знамени.
За свою историю компания разработала проекты строительства всех находящихся сегодня в эксплуатации линий Московского метрополитена, крупных городов России, стран СНГ и др.
Специалисты "Метрогипротранса" проектируют линии метрополитена, тоннели, мосты, железные и автомобильные дороги, легкорельсовый транспорт, сложные транспортные развязки, городские подземные пересечения, порты и аэропорты.
Среди компетенций компании: инжиниринг и технологии; комплексное проектирование; консультирование и согласование; проработка проектов и привлечение финансирования ГЧП; геология, геодезия и трассировка; электроснабжение и автоматизация; тепло-сантехнические системы.
В портфеле компании - 22 метрополитена в мире; все 16 метрополитенов, построенных в СССР; 205 из 258 станций московского метро; 2100 километров тоннелей и 1850 мостов; 1500 километров железных дорог и 100 километров объектов автодорожной инфраструктуры; 770 километров ВСМ Москва-Казань, а также 350 тысяч квадратных метров терминалов аэропортов.
География проектов "Метрогипротранса" охватывает Российскую Федерацию, Содружество Независимых Государств (СНГ), страны Восточной Европы, Евразийского экономического союза, Европейского союза, Балканского полуострова, Закавказья, Центральной и Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
 
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