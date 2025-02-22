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Минфин США прокомментировал проект экономического соглашения с Украиной - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Минфин США прокомментировал проект экономического соглашения с Украиной
Минфин США прокомментировал проект экономического соглашения с Украиной - 22.02.2025, ПРАЙМ
Минфин США прокомментировал проект экономического соглашения с Украиной
Проект будущего соглашения по экономическому партнёрству США и Украины предусматривает, что страны, не поддержавшие Киев, не смогут извлечь выгоду из его... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T22:08+0300
2025-02-22T22:10+0300
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ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Проект будущего соглашения по экономическому партнёрству США и Украины предусматривает, что страны, не поддержавшие Киев, не смогут извлечь выгоду из его послевоенного восстановления, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, не внесшие вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут воспользоваться её восстановлением или этими инвестициями", - написал министр в статье для газеты Financial Times. Он пояснил, что доходы, полученные украинским правительством от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны. "В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчётности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций", - добавил Бессент. По его словам, Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит её устойчивость в будущем.Как подчеркнул Бессент, Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных ресурсов."Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам", - написал Бессент.По его словам, США поддержат долгосрочное экономическое восстановление Украины, но не будут навязывать ей невыгодные условия."Соединённые Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять её новым долгом", - подчеркнул он.Бессент также отметил, что участие США в экономике Украины обеспечит прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления, что, по его мнению, поможет привлечь частные инвестиции и ускорить послевоенное восстановление страны.
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украина, сша, полезные ископаемые
УКРАИНА, США, полезные ископаемые
22:08 22.02.2025 (обновлено: 22:10 22.02.2025)
 
Минфин США прокомментировал проект экономического соглашения с Украиной

Бессент: США не дадут странам, не помогавшим Украине, заработать на ее восстановлении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Проект будущего соглашения по экономическому партнёрству США и Украины предусматривает, что страны, не поддержавшие Киев, не смогут извлечь выгоду из его послевоенного восстановления, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, не внесшие вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут воспользоваться её восстановлением или этими инвестициями", - написал министр в статье для газеты Financial Times.
Он пояснил, что доходы, полученные украинским правительством от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
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"В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчётности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций", - добавил Бессент.
По его словам, Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит её устойчивость в будущем.
Как подчеркнул Бессент, Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных ресурсов.
"Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам", - написал Бессент.
По его словам, США поддержат долгосрочное экономическое восстановление Украины, но не будут навязывать ей невыгодные условия.
"Соединённые Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять её новым долгом", - подчеркнул он.
Бессент также отметил, что участие США в экономике Украины обеспечит прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления, что, по его мнению, поможет привлечь частные инвестиции и ускорить послевоенное восстановление страны.
 
УКРАИНАСШАполезные ископаемые
 
 
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