Генпрокуратура подала иск к Omirico и Torresant Industry, связанным с НМТП

Генпрокуратура подала иск к Omirico и Torresant Industry, связанным с НМТП

2025-02-24T09:33+0300

россия

нмтп

зиявудин магомедов

транснефть

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России против кипрской компании Omirico Ltd и компании Torresant Industry Ltd, зарегистрированной на Британских островах. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 21 февраля, однако пока еще не принят к рассмотрению. Детали требований, включая их предмет и основания, на данный момент не разглашаются. В карточке дела третьим лицом указан Сбербанк.В 2018 году "Транснефть" приобрела 50% уставного капитала компании Omirico Limited, которая осуществляла косвенный контроль над 50,1% акци1 ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). В результате сделки доля "Транснефть" в Omirico Limited увеличилась до 100%, о чем трубопроводная компания сообщила в 2019 году. В тот же год было объявлено, что сумма сделки составила 750 миллионов долларов.Согласно отчетности "Транснефти", в результате этой сделки "эффективная доля группы в ПАО "НМТП" увеличилась с 37% до 63%, вследствие чего группа получила контроль над ПАО "НМТП" и его дочерними компаниями". Бенефициаром второго ответчика – Torresant Industry Ltd – в открытых источниках называется бывший совладелец НМТП Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма".Обе компании ранее фигурировали в иске Магомедова и аффилированных с ним юридических лиц против "Транснефти". Иск был подан в Высокий суд Англии и Уэльса в 2023 году, и истцы требовали взыскания 5 миллиардов долларов, утверждая, что продажа акций НМТП в 2018 году была незаконной. Тем не менее, в январе 2024 года "Транснефть" сообщила, что суд отклонил иск из-за отсутствия юрисдикции и признал несостоятельным все претензии Зиявудина Магомедова.В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает заявление "Транснефти", в котором компания требует запретить Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd инициировать или продолжать судебные разбирательства против нее в иностранных судах и арбитражах.Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.

