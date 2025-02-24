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Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей

Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей - 24.02.2025, ПРАЙМ

Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей

Санкции Евросоюза, касающиеся запрета на экспорт игровых контроллеров в РФ, не повлияют на их ввоз в Россию и не отразятся на российской игровой индустрии с... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T17:09+0300

2025-02-24T17:09+0300

2025-02-24T17:09+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза, касающиеся запрета на экспорт игровых контроллеров в РФ, не повлияют на их ввоз в Россию и не отразятся на российской игровой индустрии с точки зрения разработки и оперирования видеоигр, заявили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Ранее в понедельник ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. Согласно заявлению совета Евросоюза, они используются для управления беспилотниками. "ЕС не производит никаких консолей, никаких контроллеров. Значит, этот запрет не может и не будет влиять на ввоз консолей на территорию России", - сказал президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи. Он уточнил, что консоли производятся либо в Китае, либо в странах Юго-Восточной Азии, например во Вьетнаме, Филиппинах. "Эти товары даже не проходят через территорию ЕС во время ввоза на территорию Российской Федерации", - добавил Хаддажи. Как прокомментировали агентству эксперты Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), запрет на ввоз консолей из Евросоюза практически никак не повлияет на российскую игровую индустрию с точки зрения разработки и оперирования видеоигр. "Блокировка магазинов, занимающихся дистрибуцией игр на консоли, существует уже давно. К тому же, основные офисы вендоров находятся не в Европе", - отметили эксперты.

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ес, россия, китай, санкции против рф, игры, видеоигры