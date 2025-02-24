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Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей
Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей - 24.02.2025, ПРАЙМ
Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей
Санкции Евросоюза, касающиеся запрета на экспорт игровых контроллеров в РФ, не повлияют на их ввоз в Россию и не отразятся на российской игровой индустрии с... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:09+0300
2025-02-24T17:09+0300
экономика
ес
россия
китай
санкции против рф
игры
видеоигры
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза, касающиеся запрета на экспорт игровых контроллеров в РФ, не повлияют на их ввоз в Россию и не отразятся на российской игровой индустрии с точки зрения разработки и оперирования видеоигр, заявили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Ранее в понедельник ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. Согласно заявлению совета Евросоюза, они используются для управления беспилотниками. "ЕС не производит никаких консолей, никаких контроллеров. Значит, этот запрет не может и не будет влиять на ввоз консолей на территорию России", - сказал президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи. Он уточнил, что консоли производятся либо в Китае, либо в странах Юго-Восточной Азии, например во Вьетнаме, Филиппинах. "Эти товары даже не проходят через территорию ЕС во время ввоза на территорию Российской Федерации", - добавил Хаддажи. Как прокомментировали агентству эксперты Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), запрет на ввоз консолей из Евросоюза практически никак не повлияет на российскую игровую индустрию с точки зрения разработки и оперирования видеоигр. "Блокировка магазинов, занимающихся дистрибуцией игр на консоли, существует уже давно. К тому же, основные офисы вендоров находятся не в Европе", - отметили эксперты.
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ес, россия, китай, санкции против рф, игры, видеоигры
Экономика, ЕС, РОССИЯ, КИТАЙ, санкции против РФ, игры, видеоигры
17:09 24.02.2025
 
Представители отрасли видеоигр оценили влияние санкций ЕС на ввоз консолей

Санкции не помешают ввозу в РФ игровых консолей, считают представители отрасли

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкPlayStation
PlayStation - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза, касающиеся запрета на экспорт игровых контроллеров в РФ, не повлияют на их ввоз в Россию и не отразятся на российской игровой индустрии с точки зрения разработки и оперирования видеоигр, заявили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Ранее в понедельник ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. Согласно заявлению совета Евросоюза, они используются для управления беспилотниками.
"ЕС не производит никаких консолей, никаких контроллеров. Значит, этот запрет не может и не будет влиять на ввоз консолей на территорию России", - сказал президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.
Он уточнил, что консоли производятся либо в Китае, либо в странах Юго-Восточной Азии, например во Вьетнаме, Филиппинах. "Эти товары даже не проходят через территорию ЕС во время ввоза на территорию Российской Федерации", - добавил Хаддажи.
Как прокомментировали агентству эксперты Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), запрет на ввоз консолей из Евросоюза практически никак не повлияет на российскую игровую индустрию с точки зрения разработки и оперирования видеоигр.
"Блокировка магазинов, занимающихся дистрибуцией игр на консоли, существует уже давно. К тому же, основные офисы вендоров находятся не в Европе", - отметили эксперты.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС
15:54
 
ЭкономикаЕСРОССИЯКИТАЙсанкции против РФигрывидеоигры
 
 
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