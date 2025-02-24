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Суд продолжит слушать иск Генпрокуратуры России к Shell - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Суд продолжит слушать иск Генпрокуратуры России к Shell
Суд продолжит слушать иск Генпрокуратуры России к Shell - 24.02.2025, ПРАЙМ
Суд продолжит слушать иск Генпрокуратуры России к Shell
Арбитражный суд Москвы отложил на 14 апреля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании со структур британо-нидерландской... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T08:58+0300
2025-02-24T08:58+0300
экономика
россия
shell
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 14 апреля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании со структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. В декабре суд решил провести это разбирательство в закрытом режиме, удовлетворив соответствующие ходатайства Минэнерго РФ и ООО "Газпром экспорт", которые привлечены к делу в статусе третьих лиц, а также ответчика британской Shell Energy Europe Ltd. Все участники процесса поддержали переход к закрытому разбирательству. Как пояснили юристы, спор касается стратегического проекта "Сахалин-2" и в ходе его рассмотрения будут представлены материалы, содержащие охраняемую законом коммерческую тайну. В пресс-службе суда, отвечая ранее РИА Новости на вопрос о сумме иска, сообщили, что "взыскивают более 1 миллиарда евро убытков". До этого агентству сообщали в суде, что иск заявлен о взыскании "ущерба за неисполнение обязательств". Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. Арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Третьими лицами к делу по просьбе истца привлечены ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудская Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области. Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).
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россия, shell
Экономика, РОССИЯ, Shell
08:58 24.02.2025
 
Суд продолжит слушать иск Генпрокуратуры России к Shell

Суд продолжит слушать в апреле иск Генпрокуратуры РФ к Shell на 1 миллиард евро

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 14 апреля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании со структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
В декабре суд решил провести это разбирательство в закрытом режиме, удовлетворив соответствующие ходатайства Минэнерго РФ и ООО "Газпром экспорт", которые привлечены к делу в статусе третьих лиц, а также ответчика британской Shell Energy Europe Ltd. Все участники процесса поддержали переход к закрытому разбирательству. Как пояснили юристы, спор касается стратегического проекта "Сахалин-2" и в ходе его рассмотрения будут представлены материалы, содержащие охраняемую законом коммерческую тайну.
В пресс-службе суда, отвечая ранее РИА Новости на вопрос о сумме иска, сообщили, что "взыскивают более 1 миллиарда евро убытков". До этого агентству сообщали в суде, что иск заявлен о взыскании "ущерба за неисполнение обязательств". Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются.
Арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент".
Третьими лицами к делу по просьбе истца привлечены ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудская Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области.
Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).
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