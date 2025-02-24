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СМИ выяснили, какой исход ждет Зеленского в ближайшем будущем

СМИ выяснили, какой исход ждет Зеленского в ближайшем будущем - 24.02.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, какой исход ждет Зеленского в ближайшем будущем

Владимира Зеленского в ближайшие недели ждет самая опасная фаза конфликта, выяснило агентство Financial Times. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:11+0300

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2025-02-24T10:11+0300

политика

сша

вашингтон

джей ди вэнс

financial times

украина

владимир зеленский

соглашение

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в ближайшие недели ждет самая опасная фаза конфликта, выяснило агентство Financial Times."В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу", — говорится в материале.По данным агентства, Зеленскому придется бороться за удержание Запада на своей стороне на фоне политики Трампа и стремительно угасающей популярности Зеленского на Украине.Ранее Зеленский заявил, что отказывается выплачивать США 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых, компенсируя тем самым помощь со стороны США. Как сообщил Зеленский, он не собирается подписывать то, что в будущем будут выплачивать еще десять поколений украинцев.3 февраля в Белом доме заявили, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов с территории Украины в обмен на финансирование и военную помощь со стороны США. 14 февраля газета The Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, отметила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предоставили документ, согласно которому США получили бы права на 50% еще не добытых украинских минеральных ресурсов. На следующий день Зеленский заявил об отказе вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Как сообщил в субботу глава министерства финансов США Скотт Бессент, проект будущего соглашения экономического партнерства США и Украины предполагает, что доходы, которые получает Украина от добычи природных ископаемых и других активов, будут направлены в специальный фонд под контролем Вашингтона.

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сша, вашингтон, джей ди вэнс, financial times, украина, владимир зеленский, соглашение