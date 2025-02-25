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ЕС продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 2026 года

ЕС продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 2026 года - 25.02.2025, ПРАЙМ

ЕС продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 2026 года

Европейский Союз (ЕС) продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 1 января 2026 года, следует из публикации в журнале Совета ЕС. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T23:31+0300

2025-02-25T23:31+0300

2025-02-25T23:32+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Европейский Союз (ЕС) продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 1 января 2026 года, следует из публикации в журнале Совета ЕС. Ранее в феврале представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включил продление периода ранней регистрации до сентября 2025 года, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов, передавало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. "В отношении продуктов, подпадающих под код CN 7102 39 00 (алмазы, кроме промышленных камней - ред.) … обязательное использование доказательств, основанных на отслеживании, включая сертификат, удостоверяющий, что алмазы не добываются, не обрабатываются и не производятся в России, должно применяться с 1 января 2026 года", - говорится в публикации. При этом для доказательства отслеживания алмазов обязательно предоставить сертификат о том, что камни не добывались, не обрабатывались и не производились в России с 1 марта 2025 года при импорте необработанных алмазов в ЕС. "Решение вопросов управления, связанных с системой отслеживания, потребует постоянного сотрудничества с G7 (Большой семеркой - ред.) и третьими странами. Для дальнейшего содействия реализации этих мер и взаимодействия с G7 и третьими странами следует проводить постоянный мониторинг равных условий среди партнеров G7 в отношении мер, связанных с алмазами", - уточнили в публикации. Евросоюз в сотрудничестве со странами "семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. Участники алмазного рынка жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также на негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призывали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В конце октября прошлого года бельгийские СМИ сообщали, что импорт необработанных алмазов в Антверпен за год упал на 38%.

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алмазы, ес, россия, санкции против рф